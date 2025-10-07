快訊

輝達台灣總部卡關有解？T12成新選項 球在輝達手上

檢察官問怎知「京華城一放手100億」？柯文哲：台北市房價都很貴

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

聽新聞
0:00 / 0:00

陸研發可彎折2萬次柔性電池 能量密度提升86%

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國科學院金屬研究所科研團隊近日在固態鋰電池領域取得新突破，為解決固態電池界面阻抗大、離子傳輸效率低的關鍵難題，研發出可彎折2萬次的柔性電池材料P（EO2-S3），提升電池能量密度86%。圖為半固態鋰電池生產線。（新華社）
中國科學院金屬研究所科研團隊近日在固態鋰電池領域取得新突破，為解決固態電池界面阻抗大、離子傳輸效率低的關鍵難題，研發出可彎折2萬次的柔性電池材料P（EO2-S3），提升電池能量密度86%。圖為半固態鋰電池生產線。（新華社）

中國科學院金屬研究所科研團隊近日在固態鋰電池領域取得新突破，為解決固態電池界面阻抗大、離子傳輸效率低的關鍵難題，研發出可彎折2萬次的柔性電池材料P（EO2-S3），不僅提升電池能量密度86%，還為高性能固態電池設計提供新方案。

據央視新聞報導，中國科學院金屬研究所近日宣布，該所科研團隊在固態鋰電池領域取得突破。為解決固態電池介面阻抗大、離子傳輸效率低的關鍵難題，開發出一種分子尺度界面一體化聚合物材料，可用於製作柔性電池，抗彎折能力達2萬次，並可顯著提升電池能量密度。相關研究成果已發表於國際學術期刊《Advanced Materials》（先進材料）。

據了解，固態鋰電池因具備高安全性及高能量密度，被視為下一代儲能技術的重要方向。然而，傳統固態電池中，電極與電解質之間的固-固界面接觸不良，導致離子傳輸阻力大、效率低，制約其實際應用。針對這一挑戰，中國科學院金屬研究所的科研團隊在聚合物體系中實現了電極與電解質的界面一體化，以解決界面阻抗及低離子傳輸效率的問題。

中國科學院金屬研究所先進炭及二維材料研究部此前於9月17日在官網指，團隊在聚合物主鏈上共價引入具有離子傳導功能的乙氧基團和具備電化學活性的短硫鏈，製備分子尺度上實現介面一體化的新型聚合物材料P（EO2-S3）。該材料兼具高離子傳輸能力及離子存儲功能。同時，還能在不同電位實現離子傳輸與存儲行為的可控切換。

該單位續指，實驗與理論計算顯示，P（EO2-S3）的電子結構可隨電位發生可逆轉變，實現在不同電位區間離子傳輸與存儲行為的可控切換，為固態電池提供多樣化應用場景。

此外，科研人員強調，基於P（EO2-S3）構建的柔性一體化電池具有優異的抗彎折性能，可承受2萬次反覆彎折。當P（EO2-S3）作為聚合物電解質用於復合正極（如磷酸鐵鋰）時，其正極氧化還原活性可在特定電位下被激活，使正極能量密度提升86%，顯示出在高性能固態電池中的應用潛力。

圖為一體化聚合物電極-電解質材料的設計。（圖／取自中國科學院金屬研究所網站）
圖為一體化聚合物電極-電解質材料的設計。（圖／取自中國科學院金屬研究所網站）
圖為一體化聚合物的電化學性質及電位依賴的離子傳輸-儲存機制。（圖／取自中國科學院金屬研究所網站）
圖為一體化聚合物的電化學性質及電位依賴的離子傳輸-儲存機制。（圖／取自中國科學院金屬研究所網站）

電池 材料

延伸閱讀

三陽 強打油電混合車

廉航手提行李7公斤根本不夠 攝影族揭殘酷真相：器材多不如減裝

喬信電池廠房法拍爭議 合勤：合法取得廠房及設備

Rimac發布新電池科技！6.5分鐘即可充電80%

相關新聞

雪梨豪車撞人案陸富家女楊蘭蘭 連柴犬都睡愛馬仕毯子

23歲的大陸子女楊蘭蘭（音譯，LanLan Yang）7月底在澳洲雪梨駕駛約150萬澳元勞斯萊斯撞傷知名主持人Kyle ...

外籍移工倒垃圾時遭鄰居持刀攻擊 嫌墜樓身亡還壓斷瓦斯管

香港青衣地區發生一起持刀傷人與墜樓事件。

陸研發可彎折2萬次柔性電池 能量密度提升86%

中國科學院金屬研究所科研團隊近日在固態鋰電池領域取得新突破，為解決固態電池界面阻抗大、離子傳輸效率低的關鍵難題，研發出可...

體重管理 月餅走低卡低脂風

又到一年中秋佳節，大陸今年的中秋消費市場中，在全民體重管理的熱潮下，「低卡」「低脂」成為中秋節月餅的新「賣點」。

兩岸250餘民眾 福州舉辦中秋聯誼

250餘名兩岸同胞，4日晚在福建省福州市共同參加「福聚中秋月 船承兩岸情」2025年兩岸同胞迎中秋聯誼活動，當500架無...

中秋 2.9億人跨區域流動

昨天是大陸「十一」結合中秋假期的第六天，也是中秋節，大陸交通運輸部預計，昨天大陸全社會跨區域人員流動量將達2億9,504...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。