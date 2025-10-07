快訊

雪梨豪車撞人案陸富家女楊蘭蘭 連柴犬都睡愛馬仕毯子

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
英國《每日郵報》指出，楊在社群上自稱「Cynthia」，生活奢華，常在Instagram分享名牌與高級餐廳打卡照。（圖／取自微博「今日悉尼」官方帳號）
23歲的大陸子女楊蘭蘭（音譯，LanLan Yang）7月底在澳洲雪梨駕駛約150萬澳元勞斯萊斯撞傷知名主持人Kyle Sandilands的司機，這起車禍事件意外引發外界對楊蘭蘭身分與其驚人財富的關注。英國《每日郵報》最新報導指出，楊蘭蘭生活極度奢華，不僅身穿名牌、出入高檔餐廳，連她飼養的柴犬也配有Celine項圈、LV枕頭與愛馬仕毯子。

《每日郵報》表示，楊在社群上自稱「Cynthia」，常在Instagram分享名牌與高級餐廳打卡照，曾在雪梨皇冠酒店日料名店Yoshii’s Omakase消費，每客380澳元起，搭配千元Dom Pérignon香檳。她也是香奈兒（Chanel）澳洲VVIP客戶之一，曾受邀參加雪梨歌劇院《胡桃鉗》私宴，與好萊塢明星連恩漢斯沃同場。

報導指出，楊居住在雪梨屈臣氏灣（Watsons Bay）一棟價值數百萬的頂層豪宅中，車庫內除肇事的Cullinan，還停有另一輛白色勞斯萊斯Ghost敞篷車。而Cullinan內裝還裝飾有其收藏的Labubu玩偶。

一名熟識楊蘭蘭的大陸留學生透露，楊自2021年起在澳洲雪梨大學攻讀商科，但「幾乎沒去上課」，平日僅與華人朋友往來，英文能力有限且極度低調。雖然在社群媒體上分享高檔餐廳和購物照片，但總是刻意遮掩臉部。有熟人形容，「她每天都吃高級料理。她常包下整間Chanel或LV店購物。」

當地警方稱，事故發生於7月26日凌晨約3時20分，楊在雪梨東區羅斯灣（Rose Bay）越過雙黃線與賓士面包車正面相撞。被撞司機普拉薩拉斯（George Plassaras）傷勢嚴重，包括脊椎與雙腿骨折、脾臟破裂及腹部撕裂傷，恐終身無法工作。

楊面臨「危險駕駛致人重傷」指控，最高可判七年有期徒刑，另涉「疏忽駕駛」及「拒絕酒測」等罪名，將於10月17日再次出庭，正式答辯所有指控。

楊蘭蘭委任律師John Korn在10月出庭時稱，楊14歲時被父母送往澳洲就學，已取得永久居留權，「鮮少返國，精神狀況不佳，平時幾乎不外出」。她目前依保釋條件居家，須每周向警方報到，不得駕駛或離境。

此外，報導提到，楊近月多次現身警方登記時仍高調炫富，全身名牌，包括價值1.6萬澳元的香奈兒背心、三千澳元的帽子與愛馬仕短靴。她飼養的柴犬「旺仔」（Wangzai）也配有Celine項圈、LV枕頭與愛馬仕毯子，生活奢華。

案件曝光後，吸引大批當地華人關注，不少人到法院外圍堵，想一睹這位「駕兩輛勞斯萊斯的23歲女子」，社群媒體上更流傳她身分與家族背景的各種猜測。部分華裔學生直言，「希望她的行為不要影響澳洲社會對華人永久居民的觀感，只對受害者感到同情。」

大陸富家女楊蘭蘭（LanLan Yang）7月底在澳洲雪梨駕駛約150萬澳元勞斯萊斯撞傷知名主持人Kyle Sandilands的司機，引發全球譁然。圖為楊蘭蘭的勞斯萊斯（左）與一輛奔馳車相撞。（圖／取自瀟湘晨報）
23歲大陸富家女楊蘭蘭（LanLan Yang）7月底在澳洲雪梨駕駛勞斯萊斯撞傷司機，事件引起澳中社群熱議，媒體也持續深挖她的身份與奢華生活。23歲的她生活極度奢華，不僅身穿名牌、出入高檔餐廳，連飼養的柴犬也配有Celine項圈、LV枕頭與愛馬仕毯子。（圖／取自微博「今日悉尼」官方帳號）
