外籍移工倒垃圾時遭鄰居持刀攻擊 嫌墜樓身亡還壓斷瓦斯管

香港青衣地區發生一起持刀傷人與墜樓事件。10月6日（週一）晚間約9點左右，一名印尼籍女性外籍看護（家庭幫傭）在青衣長發邨亮發樓外出倒垃圾時，疑似遭一名男子持利器攻擊。她受傷後急忙跑回住處並鎖門報警。

警方與消防人員接獲報案趕到現場時，發現周遭有濃烈的瓦斯味，立刻展開搜查。隨後發現一名男子從高處墜落至大樓的水泥雨棚上，當場昏迷。救護人員當時檢查到他仍有微弱心跳，立刻送往瑪嘉烈醫院搶救，但最終仍傷重不治。警方在他身邊發現一把刀，初步懷疑就是攻擊外傭的兇器。

受傷外傭送醫清醒 兇嫌曾有精神病紀錄

警方在現場同時也找到受傷的女外傭，據了解她臉部和手部都有刀傷。救護人員緊急將她送醫，所幸送醫時神智清醒，雖然傷勢不輕，但沒有生命危險。

警方進一步調查發現，墜樓男子與女外傭為同一棟大樓的住戶，兩人住在隔壁但互不認識。據了解，墜樓男子姓方，31歲，曾有精神疾病病史。警方已將此案列為「傷人及自殺」處理，持續調查案發原因。

瓦斯外洩一度考慮疏散護理之家

這起事件還引發了小插曲。由於消防人員在現場偵測到瓦斯濃度偏高，一度打算疏散大樓地下一間安養機構的住民。不過後來瓦斯濃度逐漸消散，確認現場安全後，疏散計畫才被取消。

文章授權轉載自《香港01》