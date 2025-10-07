快訊

不吃保健品也不戒酒 79歲長壽研究者堅持實踐兩個「抗衰老習慣」

小資福音？iPhone 17e傳明年上半年登場「有A19晶片和動態島」

光復鄉今恢復上班課！學生難掩興奮 家長「借車」接送：交通太亂了

外籍移工倒垃圾時遭鄰居持刀攻擊 嫌墜樓身亡還壓斷瓦斯管

香港01／ 凌逸德／報導
非新聞當事者。示意圖／ingimage
非新聞當事者。示意圖／ingimage

香港青衣地區發生一起持刀傷人與墜樓事件。10月6日（週一）晚間約9點左右，一名印尼籍女性外籍看護（家庭幫傭）在青衣長發邨亮發樓外出倒垃圾時，疑似遭一名男子持利器攻擊。她受傷後急忙跑回住處並鎖門報警。

警方與消防人員接獲報案趕到現場時，發現周遭有濃烈的瓦斯味，立刻展開搜查。隨後發現一名男子從高處墜落至大樓的水泥雨棚上，當場昏迷。救護人員當時檢查到他仍有微弱心跳，立刻送往瑪嘉烈醫院搶救，但最終仍傷重不治。警方在他身邊發現一把刀，初步懷疑就是攻擊外傭的兇器。

受傷外傭送醫清醒　兇嫌曾有精神病紀錄

警方在現場同時也找到受傷的女外傭，據了解她臉部和手部都有刀傷。救護人員緊急將她送醫，所幸送醫時神智清醒，雖然傷勢不輕，但沒有生命危險。

警方進一步調查發現，墜樓男子與女外傭為同一棟大樓的住戶，兩人住在隔壁但互不認識。據了解，墜樓男子姓方，31歲，曾有精神疾病病史。警方已將此案列為「傷人及自殺」處理，持續調查案發原因。

瓦斯外洩一度考慮疏散護理之家

這起事件還引發了小插曲。由於消防人員在現場偵測到瓦斯濃度偏高，一度打算疏散大樓地下一間安養機構的住民。不過後來瓦斯濃度逐漸消散，確認現場安全後，疏散計畫才被取消。

延伸閱讀：

元朗崇正新村兩男爭執　印尼漢勸阻遭刀襲受傷　警緝孟加拉籍疑犯

海心公園割頸｜37歲傷者蘇醒仍激動　任職酒吧擅長調酒受顧客歡迎

文章授權轉載自《香港01》

外傭 墜樓 消防人員 救護人員 外籍看護

相關新聞

外籍移工倒垃圾時遭鄰居持刀攻擊 嫌墜樓身亡還壓斷瓦斯管

香港青衣地區發生一起持刀傷人與墜樓事件。

雪梨豪車撞人案陸富家女楊蘭蘭 連柴犬都睡愛馬仕毯子

23歲的大陸子女楊蘭蘭（音譯，LanLan Yang）7月底在澳洲雪梨駕駛約150萬澳元勞斯萊斯撞傷知名主持人Kyle ...

體重管理 月餅走低卡低脂風

又到一年中秋佳節，大陸今年的中秋消費市場中，在全民體重管理的熱潮下，「低卡」「低脂」成為中秋節月餅的新「賣點」。

兩岸250餘民眾 福州舉辦中秋聯誼

250餘名兩岸同胞，4日晚在福建省福州市共同參加「福聚中秋月 船承兩岸情」2025年兩岸同胞迎中秋聯誼活動，當500架無...

中秋 2.9億人跨區域流動

昨天是大陸「十一」結合中秋假期的第六天，也是中秋節，大陸交通運輸部預計，昨天大陸全社會跨區域人員流動量將達2億9,504...

情侶在明長城上刻名字與愛心 遭北京警方拘留並罰款

10月3日，有網友發帖稱，一對年輕情侶在北京司馬台長城5號烽火樓牆體上刻下名字及愛心，並拍照留念。10月5日，北京密雲警方發佈通報，滿某（男，26歲）、劉某某（女，21歲）二人已被警方依法給予拘留並處罰款的行政處罰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。