兩岸250餘民眾 福州舉辦中秋聯誼

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
2025年兩岸同胞迎中秋聯誼活動在福州舉辦。圖／本報福州傳真
250餘名兩岸同胞，4日晚在福建省福州市共同參加「福聚中秋月 船承兩岸情」2025年兩岸同胞迎中秋聯誼活動，當500架無人機在天空中排列出「兩岸一家親　閩台親上親」等圖案時，現場歡呼陣陣，抒發出兩岸同胞共迎中華民族傳統佳節的喜悅。

中新社報導，本次活動由福州市和馬祖縣共同主辦，國民黨副主席連勝文和民意代表陳雪生、馬祖縣議會議長張永江及縣代表團、在閩台胞參加。活動現場布置中秋花燈及馬祖文旅、民俗體驗、台企展示等主題展區，宣傳赴馬祖旅遊、展示閩台中秋傳統民俗和福州兩岸融合發展示範區建設成果。與會兩岸同胞載歌載舞，共祝兩岸明天更美好。

聯誼活動前，大陸國台辦主任宋濤出席了兩岸同胞迎中秋茶話會，看望慰問各界台胞。他表示，兩岸同胞都是中國人、是一家人。要堅守民族大義，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，共同守護「家」的完整；要常來常往、走近走親，促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，共同增進「家」的福祉；要努力推動兩岸關係和平發展，積極參與強國建設、民族復興偉業，共同創造「家」的新輝煌。

連勝文表示，中秋節是中華民族重要的傳統節日，象徵團圓、圓滿、和諧。國民黨將在堅持「九二共識」、反對「台獨」的基礎上，繼續推動兩岸交流，促進兩岸和平發展。

馬祖 中秋節 連勝文

