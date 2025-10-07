體重管理 月餅走低卡低脂風

又到一年中秋佳節，大陸今年的中秋消費市場中，在全民體重管理的熱潮下，「低卡」「低脂」成為中秋節月餅的新「賣點」。

新華社報導，瀋陽一位銷售人員表示，今年很多品牌都推出了「低糖」或「代糖」餡料的月餅，還有很多品牌在餅皮上下功夫，將月餅皮改為米皮、全麥等食材，這類主打「輕負擔」的月餅銷量不斷攀升。

除了線下商超外，各類線上電商銷售平台中主打「低卡」「減油」的月餅熱度不減。有的品牌推出的「秋耳黑米」「芋泥奇亞籽」等月餅主打清新低糖，受到很多消費者歡迎；有的品牌推出「蕎麥皮」「全麥粉」的月餅，進一步降低月餅的整體熱量。

從2024年開始，大陸國家衛生健康委聯合多部門實施「體重管理年」三年行動，以多形式、多手段探索體重管理新模式。持續的體重管理熱潮，也正推動着傳統食品不斷創新，並為食品產業不斷開闢全新增長空間。

除了健康屬性，很多品牌月餅還不斷推出跨界融合口味，並為產品賦予文化內涵，讓傳統節日食品更具「文化味」和「儀式感」。

黃芪黨參棗泥、黃芪五仁月餅、茯苓陳皮豆沙月餅……各地多家中醫院紛紛推出「藥食同源」月餅，實現美味與食養融合；同時，各大品牌與博物館等機構合作推出造型各異的文創月餅，憑藉獨特的文化內涵與創意設計在社交媒體中引發關注。