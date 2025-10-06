情侶在明長城上刻名字與愛心 遭北京警方拘留並罰款

10月3日，有網友發帖稱，一對年輕情侶在北京司馬台長城5號烽火樓牆體上刻下名字及愛心，並拍照留念。10月5日，北京密雲警方發佈通報，滿某（男，26歲）、劉某某（女，21歲）二人已被警方依法給予拘留並處罰款的行政處罰。

據《極目新聞》報道，10月3日下午，李女士在司馬台長城5號烽火樓內碰到一男一女在牆上刻字，她當時小聲提醒後，兩人仍繼續刻字。李女士發佈影片顯示，李女士曾提醒了一句「這不太好吧」後，兩人仍繼續刻字。該男子刻下兩個人的名字還在中間畫了個愛心後，該女子還拿出手機拍照留念。

公開資料顯示，長城（司馬台段）為明代修築的長城段落，始建於明洪武初年（1373年），由戚繼光、譚綸於萬曆年間整修加固，2001年被列入第五批全國重點文物保護單位。

二人被北京警方拘留並罰款

北京密雲警方今日（10月5日）發佈通報稱，10月3日，密雲分局古北口派出所接古北水鎮景區工作人員報警稱，有遊客在司馬台長城景區刻字。接報後，密雲警方立即開展工作，經民警實地走訪、詳細調查核實，於10月4日上午，將刻字人員滿某（男，26歲）、劉某某（女，21歲）查獲。

經查，倆人於10月3日14時進入景區遊玩，16時30分許，滿某在司馬台長城烽火台牆體上用石子刻畫倆人名字，在劉某某的提議下又刻上相應圖案。目前，滿某、劉某某二人已被密雲警方依法給予拘留並處罰款的行政處罰。

文章授權轉載自《香港01》