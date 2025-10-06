中國官方：黃淮地區連日陰雨 已影響糧食秋收

中國農業農村部今天表示，黃淮地區秋糧目前進入成熟收獲期，但近來持續陰雨影響秋收進度，且不利於秋冬播種開展，因此要求當地各級農業部門組織人員力量搶排積水、搶收搶烘。該部並派出4個工作組前往當地受災縣區，協助解決搶收困難。

央視新聞報導，中國農業農村部今天針對黃淮地區近來連日陰雨，影響秋季農作物收成，作上述表示。

中國農業農村部要求，黃淮地區各級農業農村部門要優化調度服務、保障機具物資，組織人員力量搶排積水、搶收搶烘，啟動防災救災農機儲備和調用制度。

同時要及早調度農機需求，調劑調運大功率抽水機具、履帶式收割機、烘乾機等應急機具，按照「先熟先收、有澇先收、易損先收」原則，開展應急搶收搶烘，發揮好各級應急救災服務中心、應急救災服務隊和農機綜合服務中心作用。

針對農業機械在陰雨天氣「下地難」的問題，該部指示，要用好農機購置與應用補貼政策，支持改裝適應過濕農田的搶收機具；並要充分開放公共場所，讓農民群眾晾曬濕糧；要多措並舉組織好秋糧收購收儲，積極協調農業保險機構加大支持，對受災損失「盡快理賠、應賠盡賠」。

報導提到，中國農業農村部目前已派出4個工作組前往黃淮地區重點縣區，調研了解秋收進度和秋冬播種形勢，協調幫助解決搶收困難。