中秋節 陸估2.9億人跨區移動年增5.8%

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸交通運輸部預計，6日大陸全社會跨區域人員流動量將達2億9,504萬人次，年增長5.8%。圖為大陸今年「十一」連假第一天廣州南站景象。（中新社）
今天是大陸「十一」結合中秋假期的第六天，也是中秋節，大陸交通運輸部預計，今天大陸全社會跨區域人員流動量將達2億9,504萬人次，年增長5.8%。

大陸交通運輸部數據，今日鐵路客運量預計1,640萬人次，年11.5%；水路客運量預計157萬人次，年增32.8%；民航客運量預計238萬人次，年增0.2%。

同時，預計今天大陸公路人員流動量預計（包括高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量、公路營業性客運量）2億7,469萬人次，年增7%。其中，以自駕駛為主的「高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量」，預計為2億3,625萬人次，年增8.2%，也是人員流動的主要因素。

為刺激消費，據人民網報導，大陸多地推出節日活動，激發文旅消費，例如北京以「京彩秋韻 雙節同慶」為主題，推出2,400多場文旅活動，舉辦彩燈遊園會，還有福建、廣東等多地推出中秋活動等。

不過，假期間大陸也出現影響層面廣的出遊意外，分別是青海、西藏均通報有徒步者（戶外登山健行者）被困。

其中，青海海北州門源縣公安局昨接到通報，多名徒步愛好者從甘肅張掖市肅南縣徒步進入青海海北州門源縣老虎溝區域後受困，截至今日，有137名受困人員已安全轉移，1名徒步者因失溫和高原反應不幸遇難。

通報稱，門源縣老虎溝地區平均海拔超過4,000公尺，地形複雜，天氣多變，加之連續降雪，搜救難度較大。

另在西藏，據央視新聞，10月4日夜間，西藏日喀則市定日縣曲當鎮嘎瑪溝區域出現降雪天氣，導致在該區域徒步旅行的部分遊客受到影響。在救援下，目前，受降雪影響的徒步遊客已有350名抵達曲當鎮接應點，其餘200多名徒步遊客全部取得聯繫，將陸續抵達接應點。

中秋節 降雪 西藏

