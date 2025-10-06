快訊

中國中秋前月餅銷售額年跌逾45% 高價月餅幾乎消失

中央社／ 台北6日電
大陸官媒指，近年天價月餅情況已經難覓蹤影。圖為山西太原1家老字號月餅店。（新華社資料照）
大陸官媒指，近年天價月餅情況已經難覓蹤影。圖為山西太原1家老字號月餅店。（新華社資料照）

中國今年的月餅市場出現結構性轉變。中國媒體報導，今年中秋節前夕月餅銷售額年減逾45%，人民幣500元（約新台幣2100元）以上的高價月餅幾乎退出市場，主流月餅價格介於120元至180元，月餅市場正從高溢價全面轉向高性價比。

新浪新聞圖數室報導，今年中秋節前夕月餅銷售額年減超過45%，全國1至8月銷售額則有426億元。電商平台用戶調查顯示，超過半數消費者已將月餅視為「日常零食」而非節令禮品，使中秋節的銷量被稀釋，以往集中爆發的節前消費顯著平緩。

報導又表示，中國月餅市場被高溢價全面轉向高性價比。超過500元的月餅由2023年占市場7.2%下跌至2025年的1.8%，現在主流月餅價格介於120元至180元。

月餅價格出現變化，是因為中國政府遏制「天價月餅」的現象。自2022年起，政府部門對500元以上盒裝月餅實施重點監管。中國政府相關部門也整頓月餅的過度包裝亂象。

報導形容，中國月餅市場看似降溫的背後，實則是消費者的理性升溫。月餅不再是「生產兩月，躺平一年」的暴利生意，而是一場考驗品牌產品力、創新力和文化力的長期競賽。

