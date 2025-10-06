廣東新增屈公病3181例 江門啟動三級響應

中國廣東屈公病疫情持續，根據廣東省疾控局5日通報，最新一週全省新增報告3181例，當中江門2480例。江門啟動突發公共衛生事件三級響應。

廣東省疾控局5日通報，9月28日至10月4日，全省新增報告3181例屈公病（中國稱：基孔肯雅熱）本地個案，未報告重症和死亡個案。

據通報，個案分布在江門2480例，佛山157例，廣州138例，肇慶101例，深圳81例，汕頭51例，東莞28例，湛江22例，珠海21例，中山18例，潮州17例，清遠12例，陽江10例，茂名8例，韶關、梅州和揭陽各7例，雲浮6例，惠州4例，汕尾和河源各3例。本週起無症狀感染者納入統計報告。

據香港01報導，廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長、傳染病防控首席專家康敏指出，近期江門市發生屈公病暴發疫情，當地已啟動突發公共衛生事件三級響應，全力以赴展開防控工作。目前疫情快速上升勢頭已得到初步遏制，但仍在較高水準波動。

康敏表示，節假日出行要注意個人防護，盡量避免前往疫情高發地區。在戶外活動穿著淺色長袖長褲，裸露皮膚塗抹「驅蚊水」，防止被叮咬。如出現發熱、關節疼痛、皮疹等可疑症狀，請及時前往醫療機構就診，未明確診斷時暫不出行。