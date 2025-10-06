快訊

國家警報響了！「2縣市」大雷雨轟1個半小時

「鋼鐵傘兵」秦良丰突喊真的累了 意外揭蔣萬安暖舉

廣東新增屈公病3181例 江門啟動三級響應

中央社／ 台北6日電
廣東各地大力滅蚊防蚊，遏制屈公病。(新華社)
中國廣東屈公病疫情持續，根據廣東省疾控局5日通報，最新一週全省新增報告3181例，當中江門2480例。江門啟動突發公共衛生事件三級響應。

廣東省疾控局5日通報，9月28日至10月4日，全省新增報告3181例屈公病（中國稱：基孔肯雅熱）本地個案，未報告重症和死亡個案。

據通報，個案分布在江門2480例，佛山157例，廣州138例，肇慶101例，深圳81例，汕頭51例，東莞28例，湛江22例，珠海21例，中山18例，潮州17例，清遠12例，陽江10例，茂名8例，韶關、梅州和揭陽各7例，雲浮6例，惠州4例，汕尾和河源各3例。本週起無症狀感染者納入統計報告。

據香港01報導，廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長、傳染病防控首席專家康敏指出，近期江門市發生屈公病暴發疫情，當地已啟動突發公共衛生事件三級響應，全力以赴展開防控工作。目前疫情快速上升勢頭已得到初步遏制，但仍在較高水準波動。

康敏表示，節假日出行要注意個人防護，盡量避免前往疫情高發地區。在戶外活動穿著淺色長袖長褲，裸露皮膚塗抹「驅蚊水」，防止被叮咬。如出現發熱、關節疼痛、皮疹等可疑症狀，請及時前往醫療機構就診，未明確診斷時暫不出行。

廣東 疫情 屈公病

陸發改委下發8.6億元 助廣東海南災後重建

屈公病持續 廣東中山：萬名黨員幹部為防疫放棄假期

廣東江門發告全體市民書 稱屈公病疫情處於拉鋸戰

江門一週新增近3千屈公病例 力爭「十一」前穩疫情

陸十一長假珠峰東坡突降暴雪 傳近千人受困已有人失溫

據三湘都市報、每日經濟新聞等大陸媒體報導，4日，位於西藏的珠峰東坡出現近年「十一」期間最強暴風雪，能見度驟降至不足1米，...

交警凌晨仍除雪…新疆喀納斯大雪 遊客下山困車陣8小時

多名遊客4日晚發帖稱，在新疆喀納斯景區自駕遊遇大雪，堵在路上8個小時；還有遊客從禾木開車前往布爾津，花了近12個小時才住...

珠峰營地暴雪近千人受困 官方稱350人已安全抵接應點

中國西藏定日縣出現降雪天氣，定日縣曲當鎮嘎瑪溝區域徒步旅行的部分遊客受到影響。截至目前，已有350名受降雪影響的徒步遊客...

廣東新增屈公病3181例 江門啟動三級響應

中國廣東屈公病疫情持續，根據廣東省疾控局5日通報，最新一週全省新增報告3181例，當中江門2480例。江門啟動突發公共衛...

健康風潮下 大陸今年月餅市場颳起「低卡」風

據新華社報導，又到一年中秋佳節，月餅再度成為餐桌上的「C位」。日前在瀋陽市多家商超賣場可發現，今年的中秋消費市場中，在全...

樊振東出走他站穩一哥… WTT中國包5金 王楚欽奪三冠王

「2025WTT中國大滿貫賽」昨在北京閉幕，中國國家隊實現「5金全包」，再包攬男單、女單雙冠。其中受中外媒關注的是男單冠...

