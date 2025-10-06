健康風潮下 大陸今年月餅市場颳起「低卡」風

據新華社報導，又到一年中秋佳節，月餅再度成為餐桌上的「C位」。日前在瀋陽市多家商超賣場可發現，今年的中秋消費市場中，在全民體重管理的熱潮下，「低卡」「低脂」成為中秋節月餅的新「賣點」。

在瀋陽市渾南區的一家生鮮超市內，各類月餅的櫃檯前擠滿了前來選購的民眾。「低糖豆沙陳皮廣式月餅」「全麥無糖蛋月燒」等各類主打「低糖」「低卡」的月餅成為消費者新寵。

一位銷售人員告訴記者，今年很多品牌都推出了「低糖」或「代糖」餡料的月餅，還有很多品牌在餅皮上下功夫，將月餅皮改為米皮、全麥等食材，這類主打「輕負擔」的月餅銷量不斷攀升。

「節日期間經常聚餐，吃得也油膩，吃月餅總害怕糖太多、油太大。」正在選購月餅的市民張女士表示，「這次特意選購了一些全麥和木糖醇的月餅，既能吃出節日氣氛，也不用擔心熱量超標。」

除了線下商超外，各類線上電商銷售平台中主打「低卡」「減油」的月餅熱度不減。有的品牌推出的「秋耳黑米」「芋泥奇亞籽」等月餅主打清新低糖，受到很多消費者歡迎；有的品牌推出「蕎麥皮」「全麥粉」的月餅，進一步降低月餅的整體熱量。

從2024年開始，大陸國家衛生健康委聯合多部門實施「體重管理年」三年行動，以多形式、多手段探索體重管理新模式。持續的體重管理熱潮，也正推動着傳統食品不斷創新，並為食品產業不斷開闢全新增長空間。

除了健康屬性，很多品牌月餅還不斷推出跨界融合口味，並為產品賦予文化內涵，讓傳統節日食品更具「文化味」和「儀式感」。

黃芪党參棗泥、黃芪五仁月餅、茯苓陳皮豆沙月餅……各地多家中醫院紛紛推出「藥食同源」月餅，實現美味與食養融合；同時，各大品牌與博物館等機構合作推出造型各異的文創月餅，憑藉獨特的文化內涵與創意設計在社交媒體中引發關注。

報導稱，作為傳統節日標誌性食物的月餅，正藉助 「低卡、低糖」的配方革新煥發出新活力，在保留了自身承載的文化意義的同時，又精準契合了現代人對健康飲食的追求，滿足了消費者對「健康與美味兼具」的需求。