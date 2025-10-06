中秋不回家的人 北京馬駒橋日薪工人為生計奔波

今天是中秋節，是闔家團圓的日子。但在北京馬駒橋有群人為了生計，不畏寒風，今天清晨在十字路口等待招工，在這裡沒有慶祝佳節的氣氛與祝賀語，僅有找不到工作的惆悵與此起彼落的喊價聲。

清晨3時許，在北京南六環附近的馬駒橋燈火通明，部分餐廳、手搖飲店仍在營業，店裡也有些許客人在用餐；餐廳外則有一些男子在路旁聚集玩骰子找樂趣。也有不少人裹著單薄被子，甚至僅穿件外套，就在店門口前睡下；也有人選擇到橋洞度過夜晚。

記者走在街道上，不時能看見多個並排在一起的垃圾桶堆滿垃圾，垃圾桶外仍有大量垃圾堆積，臭酸味瀰漫整條街道。

清晨4時許，氣溫約在攝氏14至18度之間，已有工人三三兩兩從小巷走出來，在他們身後的有些是日租房，有些是月租房，但唯一相同的是大部分的住房地小狹窄，僅有睡覺的空間。

等待招工的一名女士表示，在這邊大多人選擇日租房，便宜的就幾十塊，但貴的也有可能到人民幣60幾元（約新台幣256元）。

不到清晨5時，已有約20幾名民眾聚集在北京市通州區的漷馬路舊線、興華中街的十字路口，也就是北京最大的日結工（當天結算工資）市場。聚集的民眾年齡層目測約在35至65歲左右，男性居多，有人拿著早餐仔細聽著有沒有人來招工，有的則是跟一同找工的大哥大姐閒話家常。只要有人詢問來這找什麼工作，工人大多回應，「啥都幹，有啥活，幹啥活」。

等待招工的女士表示，她過去曾做過快遞物流、保潔（打掃衛生），但因為保潔得自帶工具，有時也要求要有經驗或經過培訓，因此不太會找保潔工作。

她說，有時一週找不到一份工作，「因為身體不好時都不想幹這些活，我不像那些大媽找個混日子的工作，每個人不一樣，有人一天100塊隨便混」。她說，最近連假也都有人來招人，但不一定每天都有。

隨著聚集的人越來越多，招工者也陸續出現，響亮的喊價聲劃破天際，層層加碼，日薪從150元喊到180元，再上升至210元，也有仲介喊出「車間車工還管飯」、日薪200元的裝修工作，試圖吸引打工人。

有分別來自甘肅跟東北的鋪瓦工表示，一天若能開價到400至500元之間，才會接下工作。他們說，有些仲介會抽成，但要到附近的亦莊開發區汽車配件、電子產品等工廠工作，仍需仲介介紹才可進去工作。

所幸的是，這名來自東北的鋪瓦工，今天順利接下日薪500元的工作。街邊也有一群應徵到保安工作的人員，換上制服等待上崗。

今天是中國十一長假的第六天，也是中秋節，卻有這麼多人聚集在十字路口找工作，一旁有工人打趣地說，「今天人還算少的咧！」

隨著天色漸亮，在十字路口周圍的仲介店陸續營業，牆上貼著各式的徵人廣告，工作地點大多在馬駒橋、亦莊附近；工作內容包含生產汽車座椅、電子生產線等，薪水大約是一小時18元至21元之間。

有兩名年輕人走進店裡，仲介熱心向他們介紹，這份工作今天下班薪水馬上到帳。見年輕人仍猶豫不決，仲介接著說，蔬菜也不重，但年輕人則擔心冷凍庫太冷。

一名來自邯鄲的女士希望可以找打掃衛生相關工作，一聽到仲介在徵水果包裝的日結工，她說在冷凍庫裡「骨頭跟針扎得一樣痛」，連忙拒絕。

而在離十字路口不遠處，也有個由官方主導的零工市場。據新華社主辦的新華每日電訊先前報導，去年5月，北京市人社局印發「北京市零工市場規範化建設實施方案」，馬駒橋鎮政府將一處廢棄停車場改建成零工市場，在零工市場內擺有字幕機，公布最新招聘訊息。

另一名在十字路口等待招工的女士表示，沒聽過，不知道有這個訊息，大部分人都在這（十字路口）找工作。