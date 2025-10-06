陸發改委下發8.6億元 助廣東海南災後重建

為協助受強颱「麥德姆」影響的廣東和海南兩省災後重建，大陸國家發展改革委員會安排人民幣2億元（約合新台幣8.6億元）資金，將重點用於災區受損道路橋樑、水利堤防、學校醫院等基礎設施和公共服務設施災後應急恢復建設。

中國改發委5日在官方微信公號通報，大陸國家防災減災救災委員會當天針對今年第21號颱風「麥德姆」對廣東和海南造成的嚴重影響，啟動國家四級救災應急響應。

根據大陸《國家自然災害救助應急預案》和廣東省、海南省災害損失情況，國家發展改革委緊急安排中央預算內投資2億元，支持兩省做好颱風災害災後應急恢復，重點用於災區受損道路橋樑、水利堤防、學校醫院等基礎設施和公共服務設施災後應急恢復建設，推動儘快恢復正常生產生活秩序。

通報指，針對颱風「麥德姆」影響，按照應急管理部調運指令，在應對「樺加沙」調運六萬件中央救災物資的基礎上，大陸國家糧食和儲備局向廣東、廣西、海南緊急調運摺疊床、毛巾被、防潮墊、家庭照明燈、家庭應急包等共三萬件中央救災物資，支持當地妥善做好受災民眾救災救助工作。

颱風「麥德姆」星期天下午在廣東省湛江市徐聞縣東部沿海登陸，登陸時中心附近最大風力達14級強颱風，廣東、廣西和海南數十萬人被撤離。