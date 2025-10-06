快訊

珠峰營地暴雪近千人受困 官方稱350人已安全抵接應點

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
十一期間，珠峰出現大風雪，珠峰營地暴雪後近千人被困，官方稱350人已安全抵接應點。（圖／紅星新聞資料照）
十一期間，珠峰出現大風雪，珠峰營地暴雪後近千人被困，官方稱350人已安全抵接應點。（圖／紅星新聞資料照）

中國西藏定日縣出現降雪天氣，定日縣曲當鎮嘎瑪溝區域徒步旅行的部分遊客受到影響。截至目前，已有350名受降雪影響的徒步遊客安全抵達接應點。

綜合央視新聞和新華社報導，截至目前，受降雪影響的徒步遊客已有350名安全抵達曲當鎮接應點，身體狀況良好並得到妥善安置。其餘200多名徒步遊客目前已全部取得聯繫，將在中共定日縣委、縣政府組織的相關人員引導幫助下，陸續抵達接應點。

西藏日喀則市定日縣曲當鎮嘎瑪溝區域上星期六（10月4日）夜間出現降雪天氣，導致在這一區域徒步旅行的部分遊客行程受到一定影響。

為確保遊客人身安全，定日縣組織相關力量深入該區域開展聯絡、接應、服務保障等工作。

據《三湘都市報》報導，珠峰東坡當天出現近年十一期間最強暴風雪，能見度驟降至不足1米，烏拉山口等關鍵路段被暴雪完全覆蓋。

從上星期六傍晚5時50分起，珠峰景區緊急關閉並停售門票，通往景區路段積雪結冰，車輛無法通行。

珠峰大本營遊客因道路結冰被困，被迫在帳篷中避險。多個徒步隊伍滯留曉烏錯、湯湘、熱嘎等營地。營地帳篷被積雪全包裹甚至壓塌，部分區域因降雪量過大導致帳篷被掩埋，犛牛因積雪過深無法行動。

據不完全統計，整條線路受困人員或達上千人，部分人員有能力自行下撤，但多數需救援。

當地救援隊、村民、專業嚮導等已投入救援，但因信號中斷和積雪過深，救援難度極大。

降雪 西藏 暴雪

