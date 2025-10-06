中秋節月亮最圓？天文學家搖頭：這個時間點才是「又大又亮」

今天是中秋節，不過中國天文學會會員、天文科普專家修立鵬告訴新華社，月亮最圓並非今晚，月亮最圓的時刻將出現在10月7日11時48分，這也印證了「十五的月亮十六圓」這句話。

為什麼「十五的月亮十六圓」？修立鵬解釋，月球本身不發光，在圍繞地球運動的過程中，太陽、地球、月球三者的相對位置在有規律地變化，月相也在不斷變化。月球的這種盈虧和圓缺變化周期稱為朔望周期，平均時間是29.53天。

在農曆的編排規劃中，朔日的日期固定為農曆月的初一這天，但望日的日期是不定的。從朔日到望日的時間最短不到14天，最長超過了15天，平均長度是14.76天，因此滿月會出現在農曆十五、十六、十七，甚至十四。

其中以出現在十六的滿月最多，十五的滿月次之，因此就有了「十五的月亮十六圓」的說法。

新華社指出，今年中秋滿月還有一個特別之處，今年將會出現一輪「超級月亮」。「超級月亮」不是天文術語，本質上是「近地點滿月」，也就是滿月時月球正好位於近地點附近，視直徑比一般時候的滿月大一些，亮度也高一點，但僅憑肉眼是難以分辨出這種差別。

修立鵬表示，「超級月亮」並不罕見，每年都會有，且不止一次。

「如果把本年度的滿月按照大小『排排個兒』，中秋滿月是距離地球第三近的，稱得上是一輪『超級月亮』。」修立鵬說，2025年還有兩次近地點滿月發生在11月5日夜晚和12月5日凌晨，這兩次滿月的大小不相上下，稱得上是「年度最大滿月」。