快訊

黃國昌陷監控政敵風暴 蔡適應：我是黃狗仔隊的第一波受害者

台美乳協簽合作備忘錄 美乳取代紐冰磚奶成MOU外重點議題

獨／以為爸爸睡著…10歲兄弟守亡父一夜 求助才知噩耗

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋節月亮最圓？天文學家搖頭：這個時間點才是「又大又亮」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
今天是中秋節，但天文學家表示，月亮最圓的時刻將出現在10月7日11時48分。圖為2024年11月16日凌晨在黑龍江省齊齊哈爾市龍沙公園所拍攝的「超級月亮」。（新華社）
今天是中秋節，但天文學家表示，月亮最圓的時刻將出現在10月7日11時48分。圖為2024年11月16日凌晨在黑龍江省齊齊哈爾市龍沙公園所拍攝的「超級月亮」。（新華社）

今天是中秋節，不過中國天文學會會員、天文科普專家修立鵬告訴新華社，月亮最圓並非今晚，月亮最圓的時刻將出現在10月7日11時48分，這也印證了「十五的月亮十六圓」這句話。

為什麼「十五的月亮十六圓」？修立鵬解釋，月球本身不發光，在圍繞地球運動的過程中，太陽、地球、月球三者的相對位置在有規律地變化，月相也在不斷變化。月球的這種盈虧和圓缺變化周期稱為朔望周期，平均時間是29.53天。

在農曆的編排規劃中，朔日的日期固定為農曆月的初一這天，但望日的日期是不定的。從朔日到望日的時間最短不到14天，最長超過了15天，平均長度是14.76天，因此滿月會出現在農曆十五、十六、十七，甚至十四。

其中以出現在十六的滿月最多，十五的滿月次之，因此就有了「十五的月亮十六圓」的說法。

新華社指出，今年中秋滿月還有一個特別之處，今年將會出現一輪「超級月亮」。「超級月亮」不是天文術語，本質上是「近地點滿月」，也就是滿月時月球正好位於近地點附近，視直徑比一般時候的滿月大一些，亮度也高一點，但僅憑肉眼是難以分辨出這種差別。

修立鵬表示，「超級月亮」並不罕見，每年都會有，且不止一次。

「如果把本年度的滿月按照大小『排排個兒』，中秋滿月是距離地球第三近的，稱得上是一輪『超級月亮』。」修立鵬說，2025年還有兩次近地點滿月發生在11月5日夜晚和12月5日凌晨，這兩次滿月的大小不相上下，稱得上是「年度最大滿月」。

雖然今年中秋月亮最圓的時刻將出現在10月7日11時48分，但這個時間點並不容易看到月亮，因此天文科普專家表示，想賞月還是可以在6日晚或7日晚欣賞今年中秋這輪大圓月亮。

今年中秋滿月另一個特別之處是，將出現一輪「超級月亮」。圖為今年1月14日傍晚，懸掛在頤和園練橋頂端的滿月，此時剛好有一架飛機穿越月亮。（中新社）
今年中秋滿月另一個特別之處是，將出現一輪「超級月亮」。圖為今年1月14日傍晚，懸掛在頤和園練橋頂端的滿月，此時剛好有一架飛機穿越月亮。（中新社）

中秋節 超級月亮

延伸閱讀

花蓮光復家園努力復建中… 災民志工一同烤肉過中秋

華新科技高雄廠房中秋節傳火警 5樓燃燒粉末員工摀鼻急撤離

久未露面前勞動部長發中秋感言 許銘春：揮別政治風雨、微笑向前

錯過再等62年！中秋節遇這日子本世紀僅2天 今天補財庫旺爆

相關新聞

陸十一長假珠峰東坡突降暴雪 傳近千人受困已有人失溫

據三湘都市報、每日經濟新聞等大陸媒體報導，4日，位於西藏的珠峰東坡出現近年「十一」期間最強暴風雪，能見度驟降至不足1米，...

珠峰營地暴雪近千人受困 官方稱350人已安全抵接應點

中國西藏定日縣出現降雪天氣，定日縣曲當鎮嘎瑪溝區域徒步旅行的部分遊客受到影響。截至目前，已有350名受降雪影響的徒步遊客...

中秋節月亮最圓？天文學家搖頭：這個時間點才是「又大又亮」

今天是中秋節，不過中國天文學會會員、天文科普專家修立鵬告訴新華社，月亮最圓並非今晚，月亮最圓的時刻將出現在10月7日11...

全智賢新劇《暴風圈》陷辱華風暴 陸限韓令重啟聲再起

近期，韓劇《暴風圈》因全智賢主演涉及「辱華」爭議引爆大陸網友抵制，犧牲多項代言。劇中疑似台詞與場景指涉中國戰爭偏好及「棚戶」形象掀起波瀾，再加上潤娥新劇《暴君的主廚》被批篡改歷史，引發大陸再次要求「限韓令」重啟的聲浪。本次爭議凸顯網路民粹對中國大陸與南韓關係的挑戰，儘管「韓流」是否重返大陸市場聲浪起伏，但多年民意激化，使雙方合作困難重重。

十一長假 代餵寵物生意大好

中國大陸今年「十一」加中秋節連放八天，許多人都把握今年最後一個長假出門旅行或返鄉探親，這也導致「上門餵養寵物」的生意大好...

傳統融入生活 創意月餅走紅

將漢堡塞入月餅模具，壓出漢堡月餅，上面還印有中秋兩字。近日，23歲的羅歡和好友在湖南長沙家中製作創意月餅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。