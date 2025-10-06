聽新聞
0:00 / 0:00
中秋節月亮最圓？天文學家搖頭：這個時間點才是「又大又亮」
今天是中秋節，不過中國天文學會會員、天文科普專家修立鵬告訴新華社，月亮最圓並非今晚，月亮最圓的時刻將出現在10月7日11時48分，這也印證了「十五的月亮十六圓」這句話。
為什麼「十五的月亮十六圓」？修立鵬解釋，月球本身不發光，在圍繞地球運動的過程中，太陽、地球、月球三者的相對位置在有規律地變化，月相也在不斷變化。月球的這種盈虧和圓缺變化周期稱為朔望周期，平均時間是29.53天。
在農曆的編排規劃中，朔日的日期固定為農曆月的初一這天，但望日的日期是不定的。從朔日到望日的時間最短不到14天，最長超過了15天，平均長度是14.76天，因此滿月會出現在農曆十五、十六、十七，甚至十四。
其中以出現在十六的滿月最多，十五的滿月次之，因此就有了「十五的月亮十六圓」的說法。
新華社指出，今年中秋滿月還有一個特別之處，今年將會出現一輪「超級月亮」。「超級月亮」不是天文術語，本質上是「近地點滿月」，也就是滿月時月球正好位於近地點附近，視直徑比一般時候的滿月大一些，亮度也高一點，但僅憑肉眼是難以分辨出這種差別。
修立鵬表示，「超級月亮」並不罕見，每年都會有，且不止一次。
「如果把本年度的滿月按照大小『排排個兒』，中秋滿月是距離地球第三近的，稱得上是一輪『超級月亮』。」修立鵬說，2025年還有兩次近地點滿月發生在11月5日夜晚和12月5日凌晨，這兩次滿月的大小不相上下，稱得上是「年度最大滿月」。
雖然今年中秋月亮最圓的時刻將出現在10月7日11時48分，但這個時間點並不容易看到月亮，因此天文科普專家表示，想賞月還是可以在6日晚或7日晚欣賞今年中秋這輪大圓月亮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言