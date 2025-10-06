陸十一長假珠峰東坡突降暴雪 傳近千人受困已有人失溫

據三湘都市報、每日經濟新聞等大陸媒體報導，4日，位於西藏的珠峰東坡出現近年「十一」期間最強暴風雪，能見度驟降至不足1米，烏拉山口等關鍵路段被暴雪完全覆蓋，並傳出有近千名遊客受困。香港明報指出，有求助者稱，暴雪致露營帳篷被壓垮，現場有人已出現失溫症狀，情況危急。

報導指出，珠峰景區已於4日17時50分起緊急關閉並停售門票，通往景區路段積雪結冰，車輛無法通行。珠峰大本營遊客因道路結冰被困，被迫在帳篷中避險。

多個徒步隊伍滯留曉烏錯、湯湘、熱嘎等營地。營地帳篷被積雪全包裹甚至壓塌，部分區域因降雪量過大導致帳篷被掩埋，牦牛也因積雪過深無法行動。

據不完全統計，整條線路受困人員或達上千人，部分人員有能力自行下撤，但多數需救援。

極目新聞5日下午聯繫上剛從珠峰東坡營地下山的孫姓男子，他表示自己9月28日到達營地，4日趕在暴雪封路前先行下山。孫姓男子說，3日晚山上就開始下雪，到4日一直沒有停，「聽山上朋友反饋，當晚山上暴雪，許多人的帳篷都被壓塌了，營地積雪達1米多深，下山的通道全部被封了。」

香港明報則引述一名受困者說法指出，5日該名受困者跟隨牦牛工終於下山回到村裡，「聽司機說山上還有7、8百人」。該受困者稍早在網上表示，在珠峰東坡遇到「超級大暴雪」，很多人的帳篷都塌了，「我的帳篷還在強撐，估計也快塌了。（凌晨）兩點多出去挖了一個多小時的雪」。

西藏日喀則官方微博《日喀則發布》5日18時許發布的消息表示，因10月4日夜間降雪，導致在定日縣曲當鎮嘎瑪溝區域徒步旅行的部分遊客行程受到一定影響。

《日喀則發布》稱，對此，定日縣委、縣政府高度重視，連夜組織相關力量深入該區域開展聯絡、接應、服務保障等工作。據現場反饋，物資保障充足、人員安全。5日第一批服務保障隊伍已與遊客會合，正在開展接應服務工作。