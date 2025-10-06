快訊

加薩停火最新進展！以哈談判「換新打法」 進入7天關鍵期

今中秋節天氣繼續熱！7縣市亮高溫橙燈 恐36度以上

教學／免費！犬貓插畫產生器Uchinoko-Maker 1秒生成毛小孩、4步驟做T恤

傳統融入生活 創意月餅走紅

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

漢堡塞入月餅模具，壓出漢堡月餅，上面還印有中秋兩字。近日，23歲的羅歡和好友在湖南長沙家中製作創意月餅。

中新社報導，臨近中秋節，社交平台上將漢堡、奧利奧、煎餅果子等各種食物做成月餅的影片和照片，正愈來愈多。90後的胡玲把奧利奧奶酪月餅、楊枝甘露冰皮月餅的製作方法上傳網路後，吸引上萬網友留言。　　

羅歡表示，年輕人不喜歡被動接受標準化的節日安排，我們不是拒絕傳統，而是想讓傳統以更靈活的方式融入生活。　　

商家也推出更多創意月餅。在多家商超走訪可見，月餅口味已從傳統的五仁、豆沙等，拓展至水果、蔬菜等領域，甚至還有臭豆腐、螺螄粉等特色口味月餅。　　

湖南江永縣一些烘焙作坊，則把上甘棠文昌閣、千家峒牛角、女書元素等當地特色文化、地標融入月餅，受到年輕消費者青睞。      

月餅 漢堡 中秋節

延伸閱讀

中秋節愉快！盧秀燕動手做月餅 推薦不用烤不用油冰心月餅

壽山動物園迎中秋 黑熊啃柚子狐獴吃月餅

1顆蛋黃酥熱量如1.5碗飯 吃月餅易腹脹腸鳴…中醫師建議配這3種茶

中秋節送關懷 老人福利關懷協會送汐止區貧困長輩月餅、柚子

相關新聞

十一長假 代餵寵物生意大好

中國大陸今年「十一」加中秋節連放八天，許多人都把握今年最後一個長假出門旅行或返鄉探親，這也導致「上門餵養寵物」的生意大好...

傳統融入生活 創意月餅走紅

將漢堡塞入月餅模具，壓出漢堡月餅，上面還印有中秋兩字。近日，23歲的羅歡和好友在湖南長沙家中製作創意月餅。

三星堆論壇 搭文明溝通橋梁

9月27日上午，以「考古學視野下的文明互鑒」為主題的2025三星堆論壇在四川德陽舉行。論壇搭建了「1+4+4」的總體框架...

宛平城牆 賞衛城古韻

千年永定河，800多年盧溝橋，300多年宛平城。日前在京啟動的2025「盧溝曉月」中秋文化節上，宛平城被一場裸眼3D燈光...

充電站大塞車 電車車主哀號

大陸電動車日益普及，但每逢長假，開車上路對廣大車主卻是一大考驗。大陸能源局數據顯示，十月一日至三日十八時，大陸高速公路充...

帳篷被埋⋯西藏珠峰營地降暴雪近千人受困 有人失溫

大陸正值「十一」連假，許多民眾把握8天假期遠赴內陸西藏珠穆朗瑪峰東坡營地，體驗高海拔露營，但山上卻出現暴雪天氣，積雪超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。