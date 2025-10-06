傳統融入生活 創意月餅走紅

將漢堡塞入月餅模具，壓出漢堡月餅，上面還印有中秋兩字。近日，23歲的羅歡和好友在湖南長沙家中製作創意月餅。

中新社報導，臨近中秋節，社交平台上將漢堡、奧利奧、煎餅果子等各種食物做成月餅的影片和照片，正愈來愈多。90後的胡玲把奧利奧奶酪月餅、楊枝甘露冰皮月餅的製作方法上傳網路後，吸引上萬網友留言。

羅歡表示，年輕人不喜歡被動接受標準化的節日安排，我們不是拒絕傳統，而是想讓傳統以更靈活的方式融入生活。

商家也推出更多創意月餅。在多家商超走訪可見，月餅口味已從傳統的五仁、豆沙等，拓展至水果、蔬菜等領域，甚至還有臭豆腐、螺螄粉等特色口味月餅。

湖南江永縣一些烘焙作坊，則把上甘棠文昌閣、千家峒牛角、女書元素等當地特色文化、地標融入月餅，受到年輕消費者青睞。