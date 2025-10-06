陸十一連假過半 消費僅增3.3%

中國大陸十一暨中秋八天連假已過一半，外界關注大陸消費狀況。據大陸商務部大數據監測，假期前四天，大陸全國重點零售和餐飲企業銷售額僅年增百分之三點三，遜於原本市場預估的雙位數增長，甚至比去年還差。這顯示大陸內需消費市場依舊疲弱，連續假期也難拉動。

去年大陸十一假期數據顯示，重點零售和餐飲企業銷售額年增百分之四點五，重點步行街和商圈客流量年增百分之十二點五。今年以來，大陸官方祭出多項刺激措施，旨在促進民眾消費、擴大內需，進而推動經濟增長。今年十一連假成為重要觀察指標。

央視報導，假期前三天，大陸商務部重點監測的七十八個商圈客流量、營業額分別年增百分之四點二和四點○，未見明顯起色，也不如去年表現。

北京市商務局四日發布數據，十月一日至四日，北京全市重點監測的百貨、超市、專賣店、餐飲和電商等企業實現銷售額年增百分之○點四，餐飲消費在老字號餐飲和連鎖快餐的帶動下，年增百分之四點八。北京全市六十個重點商圈客流量年增百分之十四點三；另據銀聯商務大數據模型測算，假日期間北京市旅遊售票類、文化娛樂類消費金額分別年增百分之十五、八點三。

上海市文旅局四日發布，據上海旅遊大數據監測，大陸十一假期前四天，上海共接待遊客一五一一點七五萬人次，年增百分之廿三點七四；上海市旅館平均客房出租率為百分之六十四點七，較去年同期增加二個百分點。

九月底，市場針對今年大陸十一和中秋「雙節合一」，共計有八天連假，多項分析指，史上最長「超級黃金周」為長途旅行提供充足時間，加上大陸官方刺激經濟「組合拳」助力下，今年大陸十一長假消費有望實現二位數增長。但如今假期過半，消費僅出現微增，市場依舊疲軟。