充電站大塞車 電車車主哀號

大陸電動車日益普及，但每逢長假，開車上路對廣大車主卻是一大考驗。大陸能源局數據顯示，十月一日至三日十八時，大陸高速公路充電量達四三八○點九三萬千瓦時，較去年同期大增百分之五十一點三三，日均充電量更是平日的二點五四倍。這也讓不少車主哀號：「看著充電樁前大排長隊，比堵車還心焦。」

王女士告訴廿一世紀經濟報導，十一連假首日出門，但高速公路的充電站僅四個充電樁全部有人在使用，她等充電足足等了三小時。

央視引述大陸能源局數據顯示，截至今年八月底，大陸全國配建大功率充電設備的充電站達一萬三三七九座，大功率充電槍超過十萬個。大陸電動車充電基礎設施總數已超過一千七百萬個，年增超過百分之五十，仍未能有效緩減車主的「充電焦慮」。

大陸國家電網監測顯示，假期有超過三分之一高速充電樁處於滿負荷運轉，京滬、廣深周邊服務區早早開啟「叫號充電」，有車主拿到號時發現，前方還排著十幾輛車。

有觀點認為，長假公路充電難的問題本質在於供需失衡，也就是「假期忙成狗，平日成擺設」。因此有些地方推出新措施救火，如江蘇有卅個重點繁忙服務區提前部署移動充電機器人；貴州將移動充電機器人引入高速公路，用「樁找車」模式打破固定車位限制等。

此外，電動車設計也持續增加續航里程。大陸乘聯會秘書長崔東樹發文稱，今年乘用純電車的平均續航里程為五二八公里，二○二○年為四二五公里，相當於五年時間內，平均續航里程增加了一○三公里。