帳篷被埋⋯西藏珠峰營地降暴雪近千人受困 有人失溫

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
5日，大陸網上有消息傳出，西藏海拔4,900公尺處的珠穆朗瑪峰東坡營地突降暴雪，導致近1,000人被困無法下山。（圖／取自中新社微信公眾號）
大陸正值「十一」連假，許多民眾把握8天假期遠赴內陸西藏珠穆朗瑪峰東坡營地，體驗高海拔露營，但山上卻出現暴雪天氣，積雪超過一公尺深，有近千人受困營地，甚至出現失溫症狀，情況危急。

綜合極目新聞、都市快報報導，10月5日，有大陸網友發布求助訊息稱，西藏海拔4,900公尺處的珠穆朗瑪峰（珠峰）東坡營地突降暴雪，幾個營地估計有近1,000人被困無法下山，暴雪致露營帳篷被壓垮，現場有人員已出現失溫症狀。

剛從珠峰東坡營地下山的孫先生表示，自己在9月28日到達營地，4日在暴雪封路前「搶著下了山」。他表示，10月3日晚間，山上便開始下雪，直至次日仍未停雪，聽山上朋友反映當晚山上暴雪，許多人的帳篷都被壓塌了，營地積雪達10多公尺深，下山的通道全部被封了。

孫先生表示，自己的紮營地在海拔4,950公尺處，而下山要通過海拔5,000多公尺的一個埡口。他表示，10月4日他剛下山就得知，有救援隊隊員到達營地，開始組織救援。

據報導，西藏珠峰景區一名工作人員稱，當地村民和救援人員有幾百人都在山上鏟雪，鏟車已將部分通道疏通。10月4日晚到5日凌晨，已有部分人被救下山，救援工作仍然持續。

新疆日喀則官方5日在官方微博發布情況說明，指因10月4日夜間降雪，導致在定日縣曲當鎮嘎瑪溝區域徒步旅行的部分遊客行程受到一定影響。據現場反饋，物資保障充足、人員安全。截至記者發稿前，第一批服務保障隊伍已與遊客會合，正在開展接應服務工作。

