通膨升高！美關稅漲價潮開始顯現 消費品價格加速攀升

港鐵車廂疑似出現「黃金」！被踩到後擴散滿地 網笑稱1事：名不虛傳

香港01／ 撰文：喬納森
港鐵車廂大便？有港男在社交平台發照片，指港鐵車廂地下疑似有糞便，更有被人踩中痕跡，範圍擴散開去。示意圖／Ingimage
港鐵車廂大便？有港男在社交平台發照片，指港鐵車廂地下疑似有糞便，更有被人踩中痕跡，範圍擴散開去。示意圖／Ingimage

港鐵車廂大便？有港男在社交平台發照片，指港鐵車廂地下疑似有糞便，更有被人踩中痕跡，範圍擴散開去。有網友笑說，「隔著螢幕都覺得臭」、「第一個先踩到最慘」。

港鐵車廂疑有大便

有港男在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上發照片，可見「事發」地點在車廂門口位置，是乘客上下車必經之路，而地上有一大坨疑似糞便物體，更疑似被人踩到弄至遍地屎跡，情況噁心。當時有乘客站在門口近座位位置，與「黃金」距離好近，但他們無動於中，繼續站著沒有避開。

貼文引來網友熱議，有人笑言，「香港遍地黃金，名不虛傳！」、「流沙奶黃月」、「泥來的，泥來的」、「大便不排尿，並不是那麼容易」。有人指「隔著螢幕都覺得臭」、「第一個先踩到最慘」。

但也有人認為不可能發生這種事，「我不相信有人會在地鐵內大便，這麼多人都沒有人去阻止？」。

