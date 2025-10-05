北京消費斷崖式下滑 分析指房價跌更衝擊一線城市

快訊

中央社／ 台北5日電

中國一線城市的消費情況比全國平均要嚴峻。其中，8月份相較於全國平均年增3.4%，北京市當月社會消費品零售總額年減達11.4%。分析指出，一線城市房價下跌的負向財富效應更顯著，受裁員降薪的衝擊更大。

根據中國國家統計局發布，8月份社會消費品零售總額年增3.4%。1至8月份，社會消費品零售總額人民幣32兆3906億元，年增4.6%。

相較於中國全國數據，北京消費出現斷崖式下滑。根據北京市統計局，8月社會消費品零售總額年減達11.4%，1至8月年減5.1%。

上海8月份消費情況則有回暖。根據澎湃新聞，2025年8月上海社會消費品零售總額年增13%，但1至8月累計年增僅3.7%，仍低於全國數據。

北京青年報報導，北京市統計局對數據下滑的說法是，北京總部型經濟特徵明顯，近年來部分企業經營模式發生變化，跨區域設立經營主體明顯增加，部分單位在京實現的零售額受到一定影響。其中通訊器材類、文化辦公用品類商品零售額分別下降26.2%和11.9%；受燃油車市場需求不足影響，汽車類商品零售額下降19.4%，與此相關的石油製品類商品零售額也呈下降。

第一財經今天刊發經東集團首席經濟學家沈建光的文章，談中國消費市場呈現出的7大結構性分化，其中之一就是「一線城市消費增速低於其他線級城市」。

文章說，這個消費市場分化的趨勢是從2024年開始延續到今年，一線城市社零增長持續乏力、大都低於全國水準。

他表示，一線城市消費疲軟受到多方面因素影響，比如房價下跌的負向財富效應更顯著、受裁員降薪的衝擊更大、消費領域不合理限制更多、部分城市常住人口減少、社會集團消費走弱、企業跨區域設立經營主體增加以及統計方面的因素等。很難區分哪個因素更為重要，但提振一線城市消費的緊迫性越發凸顯。

8月18日，國務院第9次全體會議強調「系統清理消費領域限制性措施」，沈建光認為，這對於一線城市消費回暖是好消息。近期，北京、上海、深圳的住房限購政策、公積金貸款政策出現不同程度放鬆，後續應還有進一步優化空間。

