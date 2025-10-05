麥德姆颱風發威！海南現海水倒灌 居民稱11年來最兇猛

強颱風麥德姆5日影響海南島，文昌市鋪前鎮遭遇狂風暴雨襲擊伴隨風暴潮引發的海水倒灌災情，當地居民稱災情嚴重程度堪比2014年的雷馬遜颱風。

綜合南海網、南國都市報與海南直播等陸媒報導，視頻顯示，暴漲的海水越過海堤漫入街道，沿街商鋪與居民家中積水最深達半公尺，民眾傢具家電被浸泡，且部分區域已出現斷水斷電情況。而鄰近海邊的鋪前海岸派出所受創嚴重，一樓辦公室和部分辦公設備已被水浸泡，民警只能轉移至二樓辦公。

「浪比兩層樓還高！」5日7時，鋪前鎮勝利街居民站在自家二樓，看著渾濁的海水裹挾著雜物衝進街道。當地居民稱為「11年來最凶猛」的海水倒灌。

視頻顯示，文昌鋪前中心漁港內成片養殖網箱在狂風巨浪中劇烈搖晃、浮沈不定，部分網箱已出現破損跡象。據報當地消防、公安等救援力量已趕赴現場，在積水中開展隱患排查、人員轉移及道路清障工作，力爭降低災情損失。

5日凌晨至上午，文昌灣海域潮位達5.2公尺，超警戒水位1.6公尺，創2014年颱風雷馬遜以來最高紀錄。海南首席氣象預報員陳明稱，颱風中心氣壓驟降引發海水向岸聚集，疊加農曆十三天文大潮，導致增水超過3.5公尺。

按大陸颱風等級，麥德姆已於今天早晨5點由颱風級加強為強颱風級。新華社報導，海南省應急指揮部稱，截至4日22時，海南全省應轉移危險地區人員14萬3,907人，已轉移11萬4,065人。