颱風麥德姆逼近中國 廣東撤離15萬人

颱風麥德姆逼近中國，廣東省累計撤離15萬人，湛江市徐聞縣外羅港目前已經進入10級風圈，海南省有關部門相繼拉響多個警報。

綜合央視新聞與中新網報導，颱風麥德姆今天將登陸海南及廣東一帶沿海。此次颱風的特點為中心北側風大、南側雨強。當地即將進入12級風圈，風力會進一步加大，最大可達15級。

截至4日晚間8時，廣東全省累計撤離15萬1352人，其中海上轉移9916人，陸上轉移14萬1436人。湛江、茂名、陽江、江門、珠海、惠州、中山7個地市和36個區縣啟動防風應急響應。

受麥德姆北側環流影響，廣東茂名博賀港潮位站已經出現超警戒潮位，沿岸防汛形勢嚴峻。

海南省海洋預報台8時發布風暴潮紅色（一級）預警，海南省水務廳和氣象局9時聯合發布橙色山洪災害氣象風險預警。

中國國家防災減災救災委員會今天針對麥德姆對廣東和海南造成的嚴重影響，啟動國家4級救災應急響應，派出工作組緊急趕赴災區。