快訊

「柚子是文旦？」一半人都搞錯 教育部曝挑選3招：香又甜

好消息！苗栗隨機砍人案11歲女童左胸血胸搶救今脫險 轉普通病房

高鐵備戰「寧靜車廂」出新招 孩童哭鬧送「乖乖」安撫

中官媒斥冒犯民族情感 「731毒氣實驗室」玩具遭下架

中央社／ 台北5日電

中國抗戰電影「731」熱播之際，中國一玩具廠商「積智星」在店商平台推出一款「731毒氣實驗室拼裝積木」。然而這款玩具遭到解放軍旗下媒體發文批評冒犯民族情感，玩具在3日下午從電商平台上下架。

綜合大陸媒體與港媒報導，這款「731毒氣實驗室拼裝積木」的包裝上印有「愛國教育情感啟蒙」、「軍事主題歷史還原」等宣傳，針對13歲或以上使用者。

電商平台顯示，這款玩具最近一週銷量上漲10倍，是「店鋪新品銷量冠軍」。

然而這款玩具引起中國內部巨大爭議。解放軍旗下媒體「鈞正平」（「軍政評」諧音，意指解放軍政治評論）2日就發文批評，民族傷痛的問題上，不能有投機與試探的空間。

文章說，「731部隊是二戰期間日本軍國主義犯下反人類罪行的象徵，其歷史給中國人民帶來了深沉的傷痛」。儘管玩具可以承載多元主題，但任何創意都必須遵守人文底線和歷史觀的紅線。

文章又指，商家以「銘記歷史」為名，把血腥罪行轉化為可拼裝的「實驗室」，無論初衷如何，客觀上都構成了對民族情感的冒犯，並傳遞了錯誤的歷史認知。歷史不應被遺忘，更不應被扭曲為可隨意消費的商品。

文章最後呼籲，商家在追求創意的同時，應多一份對歷史的敬畏和對價值的審思。

這篇文章在微博刊出後，有中國網友紛紛留言表示要「嚴查嚴懲」、「大是大非的問題，絕不能簡單處理」。

解放軍 電商

延伸閱讀

高市當選自民黨總裁 陸媒：可能只是匆匆過客

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

解放軍戚繼光艦、沂蒙山艦泊香港開放參觀 展示武器教繩結

承認巴勒斯坦國？ 中：支持巴人民族權利 促加薩全面停火

相關新聞

強颱風麥德姆將登陸廣東 廣東、海南多地實施「五停」

大陸中央氣象台最新通報顯示，5日6時繼續發布颱風「紅色」預警：颱風麥德姆已於今晨5時加強為強颱風，其中心位於廣東湛江市徐...

內蒙十一長假搶客 醫院改裝成酒店每床最低257元

許多大陸民眾趁著十一中秋連假出遊，但也因遊客太多導致旅遊品質下降的消息頻傳。有網友稱，近日來到有「小瑞士」之稱的內蒙古興...

中颱「麥德姆」即將來襲 廣東全省進入「臨戰狀態」

根據大陸中央氣象台5日10時發布的預報，今年第21號颱風「麥德姆」將於今天中午前後在廣東吳川至海南文昌一帶沿海登陸。廣東...

黃金周首三日訪港旅客超同期 港府信可達全年人次目標

大陸十一黃金周首三日訪港旅客逾67萬人次，而前九月訪港旅客人數已逾3千6百50萬，港府相信香港全年訪港旅客人數可達到4千...

職場有真友誼？陸網瘋討論「初代同事」 年輕人全點頭：重要陪伴

大陸社群媒體上近期出現新詞「初代同事」，指一個人初入職場時遇到的同樣資淺的同事，大家在面對職場的挑戰時相互扶持，成為往後...

帶薪發瘋？陸大學生兼職當「野人」 開心喊：被遊客投餵太多已吃不下

北京歡樂谷的瑪雅區，擁有「野人」NPC（遊戲中的非玩家角色，常用於樂園中與遊客互動的人物）是最大特色，十一長假期間，有兼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。