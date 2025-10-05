中颱「麥德姆」即將來襲 廣東全省進入「臨戰狀態」

根據大陸中央氣象台5日10時發布的預報，今年第21號颱風「麥德姆」將於今天中午前後在廣東吳川至海南文昌一帶沿海登陸。廣東省委副書記孟凡利要求廣東全省各地各部門發揚連續作戰精神，迅速進入臨戰狀態，努力實現「不死人、少損失」目標。

受麥德姆影響，大陸中央氣象台預估，5日14時至6日14時，海南島、廣東西南部、廣西南部和西部等地部分地區將有暴雨到大暴雨，局部地區有特大暴雨（250-300毫米）。

為此，廣東省防汛防旱防風總指揮部已於5日8時，將防風Ⅱ級應急響應提升為防風Ⅰ級應急響應，要求全省各地各部門認真落實省委、省政府有關部署和全省防颱風工作會議要求，全面做好颱風防禦各項工作，全力以赴保障人民群眾生命財產安全。

廣東省防汛防旱防風總指揮部指出，受麥德姆北側環流影響，江門台山5日上午已出現大暴雨，廣東中西部海面已出現12-15級陣風。麥德姆本體降雨正在影響粵西，其北側螺旋雨帶甩上來，自南向北給珠江口市縣、肇慶、雲浮等地帶來強對流天氣。

由於目前正值大陸「十一」長假，廣東省防汛防旱防風總指揮部呼籲遊客，5、6日切勿前往湛江、茂名、陽江等受颱風影響區域，已在當地的遊客應服從屬地防颱風指令，遠離危險區域，確保安全。