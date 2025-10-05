屈公病持續 廣東中山：萬名黨員幹部為防疫放棄假期
中國廣東省屈公病疫情持續，正值「十一」長假期間，中共中山市委書記郭文海表示，全市有1萬多名機關企業單位黨員幹部主動放棄假期，投身防疫，並強調要扛起疫情防控政治責任。
據微信公眾號「中山發布」的消息，郭文海2日督導檢查屈公病（中國稱：基孔肯雅熱）疫情防控工作和愛國衛生運動開展情況，強調要堅定扛起疫情防控政治責任，堅持「國慶」期間疫情防控不放鬆、愛國衛生運動不停歇，堅決打一場疫情防控主動仗。
文章稱，廣大市直機關黨員幹部響應，短時間內報名人數便超過1.8萬人。其中10月1至2日，已有超3000名黨員志願者下沉村居一線，投身疫情防控工作。
郭文海表示，「全市1萬多名機關企事業單位黨員幹部，主動放棄假期」，「這是一個特別有意義的國慶假期」。
廣東省疾控局9月28日發布的屈公病監測信息顯示，9月21日至27日，全省新增報告3153起屈公病本土病例，未出現重症和死亡病例。中國疾控專家稱，中秋和十一假期人群流動性加大，屈公病疫情傳播擴散風險持續增加，防控工作仍不能鬆懈。
