強颱風麥德姆將登陸廣東 廣東、海南多地實施「五停」

大陸中央氣象台最新通報顯示，5日6時繼續發布颱風「紅色」預警：颱風麥德姆已於今晨5時加強為強颱風，其中心位於廣東湛江市徐聞縣南海西北部海面上。通報預計，麥德姆將以每小時20至25公里的速度向西偏北方向移動，強度還將有所加強，並將於今天中午前後在廣東吳川至海南文昌一帶沿海登陸，登陸後強度逐漸減弱。

這也是年內大陸首個颱風紅色預警，廣東、海南地方政府嚴陣以待。

湛江市4日起分批次採取「五停」措施：停課、停工、停產、停運、停業，通信、醫療救護等關乎民生和有搶險救災任務的單位除外。當地各類學校昨晨起宣布停課。當地政府呼籲民眾請提前準備好食物、飲用水等生活物資，加固門窗、清理陽台物品；廣西北海5日也在全市範圍內漸次啟動「五停」措施。

廣東省水利廳據廣東省山洪災害監測預報預警平台和綜合分析研判，預計未來24小時，湛江徐聞縣、雷州市，茂名電白區，局地發生山洪災害可能性大（橙色預警）。湛江遂溪縣、廉江市，茂名高州市、化州市、信宜市，陽江陽西縣、陽春市，局地發生山洪災害可能性較大（黃色預警）。其他地區也可能因局地短歷時強降水引發山洪災害。

海南省海陸空交通提前按下「暫停鍵」。昨晚11點起，各航空公司在海口美蘭國際機場的進出港航班全部取消。海南鐵路部分進出島列車停運。瓊州海峽客運也於昨午4時後全線停運。 海南海口市、文昌市昨午起，全市陸續實施「停課、停工、停運、停航、停園、停業」等「六停」措施。

為了保障遊客權益，海南海口市旅遊和文化廣電體育局於4日稱，目前已在全市各區域（秀英區、龍華區、美蘭區、瓊山區）徵集首批71家應急接待酒店。這些酒店在颱風影響期間，將在「提供了優惠房價」的同時，承諾「客房不漲價」。

大陸氣象預報還指出，5日起至10日前後，冷空氣開始發力，疊加降雨影響，北方氣溫將呈現明顯下行趨勢，多地最高氣溫累計降幅會達到10℃左右，將大面積創立秋後新低。而南方多地未來幾天依然受到副熱帶高壓的強勢控制，高溫持續，高溫的強度、持續時間、偏晚程度均同期少見甚至破紀錄。其中，福州今年來高溫日數已達68天，如果未來7天高溫兌現，將打破當地全年高溫日數最多紀錄，呈現北冷南熱。