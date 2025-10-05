快訊

馬太鞍溪溢流釀災「中央官員竟魔性訕笑」？凌濤：劉世芳是你嗎

0050比高股息更適合無腦買！存股哥：完全沒有平準金、殖利率這些問題

聽新聞
0:00 / 0:00

強颱風麥德姆將登陸廣東 廣東、海南多地實施「五停」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸中央氣象台最新通報顯示，颱風麥德姆已於今晨5時加強為強颱風，以每小時20至25公里的速度向西偏北方向移動，強度還將有所加強，並將於今天中午前後在廣東吳川至海南文昌一帶沿海登陸。（圖／取自中國氣象台）
大陸中央氣象台最新通報顯示，颱風麥德姆已於今晨5時加強為強颱風，以每小時20至25公里的速度向西偏北方向移動，強度還將有所加強，並將於今天中午前後在廣東吳川至海南文昌一帶沿海登陸。（圖／取自中國氣象台）

大陸中央氣象台最新通報顯示，5日6時繼續發布颱風「紅色」預警：颱風麥德姆已於今晨5時加強為強颱風，其中心位於廣東湛江市徐聞縣南海西北部海面上。通報預計，麥德姆將以每小時20至25公里的速度向西偏北方向移動，強度還將有所加強，並將於今天中午前後在廣東吳川至海南文昌一帶沿海登陸，登陸後強度逐漸減弱。

這也是年內大陸首個颱風紅色預警，廣東、海南地方政府嚴陣以待。

湛江市4日起分批次採取「五停」措施：停課、停工、停產、停運、停業，通信、醫療救護等關乎民生和有搶險救災任務的單位除外。當地各類學校昨晨起宣布停課。當地政府呼籲民眾請提前準備好食物、飲用水等生活物資，加固門窗、清理陽台物品；廣西北海5日也在全市範圍內漸次啟動「五停」措施。

廣東省水利廳據廣東省山洪災害監測預報預警平台和綜合分析研判，預計未來24小時，湛江徐聞縣、雷州市，茂名電白區，局地發生山洪災害可能性大（橙色預警）。湛江遂溪縣、廉江市，茂名高州市、化州市、信宜市，陽江陽西縣、陽春市，局地發生山洪災害可能性較大（黃色預警）。其他地區也可能因局地短歷時強降水引發山洪災害。

海南省海陸空交通提前按下「暫停鍵」。昨晚11點起，各航空公司在海口美蘭國際機場的進出港航班全部取消。海南鐵路部分進出島列車停運。瓊州海峽客運也於昨午4時後全線停運。 海南海口市、文昌市昨午起，全市陸續實施「停課、停工、停運、停航、停園、停業」等「六停」措施。

為了保障遊客權益，海南海口市旅遊和文化廣電體育局於4日稱，目前已在全市各區域（秀英區、龍華區、美蘭區、瓊山區）徵集首批71家應急接待酒店。這些酒店在颱風影響期間，將在「提供了優惠房價」的同時，承諾「客房不漲價」。

大陸氣象預報還指出，5日起至10日前後，冷空氣開始發力，疊加降雨影響，北方氣溫將呈現明顯下行趨勢，多地最高氣溫累計降幅會達到10℃左右，將大面積創立秋後新低。而南方多地未來幾天依然受到副熱帶高壓的強勢控制，高溫持續，高溫的強度、持續時間、偏晚程度均同期少見甚至破紀錄。其中，福州今年來高溫日數已達68天，如果未來7天高溫兌現，將打破當地全年高溫日數最多紀錄，呈現北冷南熱。

廣東 高溫 颱風 災害 停課

延伸閱讀

粉專：哈隆颱風中秋連假後拋物線北轉

哈隆颱風生成 粉專揭3條可能路徑這種可能性最大

又有雙颱了！哈隆颱風凌晨生成增強中 吳德榮揭最新路徑、對台影響

麥德姆颱風影響 星宇明往返港澳航班取消

相關新聞

強颱風麥德姆將登陸廣東 廣東、海南多地實施「五停」

大陸中央氣象台最新通報顯示，5日6時繼續發布颱風「紅色」預警：颱風麥德姆已於今晨5時加強為強颱風，其中心位於廣東湛江市徐...

內蒙十一長假搶客 醫院改裝成酒店每床最低257元

許多大陸民眾趁著十一中秋連假出遊，但也因遊客太多導致旅遊品質下降的消息頻傳。有網友稱，近日來到有「小瑞士」之稱的內蒙古興...

中颱「麥德姆」即將來襲 廣東全省進入「臨戰狀態」

根據大陸中央氣象台5日10時發布的預報，今年第21號颱風「麥德姆」將於今天中午前後在廣東吳川至海南文昌一帶沿海登陸。廣東...

黃金周首三日訪港旅客超同期 港府信可達全年人次目標

大陸十一黃金周首三日訪港旅客逾67萬人次，而前九月訪港旅客人數已逾3千6百50萬，港府相信香港全年訪港旅客人數可達到4千...

職場有真友誼？陸網瘋討論「初代同事」 年輕人全點頭：重要陪伴

大陸社群媒體上近期出現新詞「初代同事」，指一個人初入職場時遇到的同樣資淺的同事，大家在面對職場的挑戰時相互扶持，成為往後...

帶薪發瘋？陸大學生兼職當「野人」 開心喊：被遊客投餵太多已吃不下

北京歡樂谷的瑪雅區，擁有「野人」NPC（遊戲中的非玩家角色，常用於樂園中與遊客互動的人物）是最大特色，十一長假期間，有兼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。