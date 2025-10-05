快訊

內蒙十一長假搶客 醫院改裝成酒店每床最低257元

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
有大陸網友稱到有「小瑞士」之稱的內蒙古自治區興安盟阿爾山市旅遊時，住進一間疑似由康復醫院改造而來的賓館，從網友釋出的影像來看，格局跟醫院相仿。（圖／取自極目新聞）

許多大陸民眾趁著十一中秋連假出遊，但也因遊客太多導致旅遊品質下降的消息頻傳。有網友稱，近日來到有「小瑞士」之稱的內蒙古興安盟阿爾山市旅遊時，由於大部分酒店全被訂滿了，被迫只能住進一間疑似由醫院改造而來的賓館，標間一晚要價人民幣380元（約新台幣1,626元），但最便宜的床位一位人民幣60元（約新台幣257元）。

極目新聞報導，該名網友在評論區上表示，這間賓館是一個類似於醫院的康復中心，因為沒有多少病人就被改造成了酒店，原來400元一晚上的價格，她講價到了380元。

報導稱，該康復醫院位於當地中國溫泉博物館附近，但住宿條件一般。康復醫院一名工作人員表示，康復醫院對外名稱雖然帶有「醫院」，但並非常規意義上的正規醫院，而是為老年人提供溫泉理療的療養院。

工作人員指出，醫院常年營業，對外提供三種房型，其中4到6人間一個床位人民幣60元，標準間人民幣300元一晚，套間人民幣400元至500元，價格多年來浮動不大，「床是正常酒店的床，並不是醫院裡帶有滾輪的病床，標準間也帶有獨立衛浴」，最多能承接200多人，目前還有多餘的床位。

此前便有遊客稱住過該康復醫院，2023年，有網友在社交平台上發視頻稱，從事旅遊12年，頭一回帶客人到阿爾山遊玩，因為沒有房和房價過高，只能住進了阿爾山康養醫院，（人民幣）50元一個床位。

據了解，今年十一長假期間，阿爾山一家漢庭酒店普通標準間平時最低價為人民幣164元，10月1日當天飆升至人民幣1,687元，而且僅剩2間房；2日和3日的價位未顯示，因為已無房可訂；4日大床房價格為人民幣1,713元。漲幅高達十倍也引起遊客質疑，當地市場部門表示，酒店明碼標價屬於市場調節價範疇，除非出現特別離譜的天價才會干預。

據統計，大陸十一假期首日，阿爾山接待遊客便超過4.25萬人次，實現旅遊收入超過人民幣5,300萬元。這座曾藏於大興安嶺深處的小城，如今以340%的熱度漲幅躋身大陸國內熱門「寶藏小城」榜單。

人民幣 酒店 內蒙古 住宿 十一長假

