颱風麥德姆直撲大陸 預計5日廣州至海南沿海登陸

颱風麥德姆在中國十一長假期間來襲，預計於明日白天在廣東電白至海南萬寧一帶沿海登陸。中國中央氣象台今晚6時發布颱風紅色預警，預告颱風將為廣東、廣西、海南部分地區帶來強風與大暴雨。

據中國中央氣象台網站，截至下午5時，颱風麥德姆位於廣東省湛江市徐聞縣東偏南方向大約520公里的南海北部海面上，中心附近最大風力有12級（35公尺/秒），預計麥德姆將以每小時25公里左右的速度向西偏北方向移動，強度繼續增強，逐漸向廣東西部到海南島東部一帶沿海靠近，並將於5日中午前後在廣東電白至海南瓊海一帶沿海登陸（強颱風級，14至15級，相當於台灣分級的中度颱風），登陸後強度逐漸減弱。

預計5日白天，南海西北部海域、瓊州海峽、北部灣北部海域、廣東西南部沿海、廣西沿海、海南島東部和北部沿海的風力有9至11級，陣風12至13級，部分海域或地區風力可達12至15級，陣風15至17級。

4日夜間到5日白天，海南島大部有大到暴雨，其中海南島北部有大暴雨，局地特大暴雨（250至300毫米）；5日白天，廣東西南部、廣西東南部有大到暴雨，局地有大暴雨。

據陸媒證券時報報導，受颱風影響，4日海南島部分列車停運，5日所有列車停運。預計4日晚間11時起，各航空公司在海口美蘭國際機場執飛的進出航班全部取消。

海南海口市於4日下午啟動「停航、停園、停工、停課（培訓機構）」等措施。海南文昌市於4日中午至5日實施「五停一關」（即停課、停工、停業、停運、停航、關閉景區）措施，分時段逐步實施。廣東湛江市也於4日起在全市範圍內分批次採取「五停」措施。

中國國家防汛抗旱總指揮部針對廣東、海南啟動防汛防颱風四級應急響應，針對廣西啟動防汛四級應急響應。表示由於現在正值中國「十一國慶」、中秋雙節期間，旅遊出行人員多、景區景點人員密集、各類經營活動多，進一步增加了安全防範壓力。

另據香港電台報導，香港天文台4日下午12時20分發出三號強風信號，並表示該信號至少維持至當天晚間10時。澳門於下午4時發出三號風球，預料將在晚間維持，並預測，麥德姆在明日凌晨至早上最接近澳門。