黃金周首三日訪港旅客超同期 港府信可達全年人次目標

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
大陸十一黃金周，大批陸客訪港，圖為10月3日的香港尖沙咀地鐵站人潮。圖／中通社
大陸十一黃金周，大批陸客訪港，圖為10月3日的香港尖沙咀地鐵站人潮。圖／中通社

大陸十一黃金周首三日訪港旅客逾67萬人次，而前九月訪港旅客人數已逾3千6百50萬，港府相信香港全年訪港旅客人數可達到4千9百萬人次目標。

大陸黃金周進入第四天，香港入境處估計這天成為出境高峰日，到上午十一時就有11萬人次離港，預估全日出境人數有65萬人次。而深圳出入境部門說，深港口岸客流高達95萬人次。仍有大陸旅客過到香港，去過黃金周餘下幾天假日。

港府的數字說，在大陸黃金周首三日，訪港旅客數字達67萬6千人次，年增6.3%。港府文化體育旅遊局長羅淑佩稱，對訪港客流有信心，望未來幾日天氣穩定，讓各式活動如中秋舞火龍等能順利舉行。

去年全年訪港旅客人數約4千5百萬人次，香港旅遊發展局年初預定今年訪港旅客人數約為4千9百萬人次，增一成。港府文體旅局長羅淑佩則說，今年前九個月訪港旅客已達約3千6百50萬人次，增約一成二，又因香港傳統旅遊旺季在下半年，現踏入第四季，有信心不僅可達成目標，人數或比預期多。

羅淑佩說，香港年底前還有美酒佳餚巡禮、「維港海上大巡遊」、全運會及各式節慶活動，全運會觀眾已逾10萬，因此有信心能達成訪港旅客人次的目標。

