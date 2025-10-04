快訊

職場有真友誼？陸網瘋討論「初代同事」 年輕人全點頭：重要陪伴

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸社群媒體上近期出現新詞「初代同事」，指一個人初入職場時遇到的同樣資淺的同事，大家在面對職場的挑戰時相互扶持。圖／取自搜狐
大陸社群媒體上近期出現新詞「初代同事」，指一個人初入職場時遇到的同樣資淺的同事，大家在面對職場的挑戰時相互扶持。圖／取自搜狐

大陸社群媒體上近期出現新詞「初代同事」，指一個人初入職場時遇到的同樣資淺的同事，大家在面對職場的挑戰時相互扶持，成為往後人生重要的陪伴，引發不少大陸年輕網友的迴響。

據陸媒36氪旗下後浪出版社，職場髮小（北京話方言，指從小玩到大的玩伴），也叫初代同事，是指年輕人畢業後初入職場時，在同一家公司、同一批入職或者共事的同事，也就是所謂的公司同期。

由於年齡相仿、經歷相似，初代同事在職場相互陪伴、共同成長，從中建立起深厚友誼。對許多人來說，初代同事和學生時代的友誼一樣珍貴。

初代同事相互陪伴彼此度過剛出社會時最不知所措的階段，見證彼此從職場菜鳥成長為獨當一面的大人；也曾共同經歷無數次加班、無數個方案修改、甚至懷疑自我的時刻。

Podcast節目《沒理想編輯部》提出，有時候要跟朋友分享工作的情況並不容易，解釋起來相對困難，就會選擇和初代同事分享。而初代同事和朋友的區別在於認識的場合不同，初代同事是在職場中能夠作為朋友的珍貴對象，即使大家離開最初的職場，在往後的時間裡也能成為很好的朋友。

節目中比喻，電視劇《甄嬛傳》中甄嬛、沈眉莊和安陵容也可以算是初代同事，只是後來安陵容黑化，大家走散了。

在《人物》徵集的讀者投稿中，來自成都的欣慧子分享，剛出社會時在杭州一家美妝電商工作，並與幾位剛畢業的同齡人共事，大家整天相處在一起，週末也會一起出門玩，「跟大學生活很像，但因為能自己賺錢，感覺真的很自由、開心」，後來即使大家到不同城市工作生活，還是會一起旅遊、參加彼此婚禮。

28歲的江分享，在初入社會時遇到和自己年齡相仿的同事，因為興趣相同，常有說不完的話，「因為她的存在，我甚至感覺職場都變美麗了」。後來彼此換到不同職場，在更複雜的職場關係中相互支持，並鼓勵對方離職、找到更適合的工作，「即便受傷也不用太過失望，因為背後始終有這樣一段友誼可以停靠」。

中工網指出，隨著工作資歷增長，人與人之間被職責、利益、權力、評價體系包裹，要考慮對方是不是競爭者，要顧及上下級關係，要注意說話分寸和情緒管理。於是精緻疏離的留白，取代了質樸笨拙的莽撞。年輕人對初代同事的念念不忘，其實代表著一種共通的職場期待，在高度標準化和精細化的工作系統中，人與人之間保有的真誠連接。

