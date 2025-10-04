帶薪發瘋？陸大學生兼職當「野人」 開心喊：被遊客投餵太多已吃不下

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
北京歡樂谷的瑪雅區，擁有「野人」NPC是最大特色,十一長假期間,有兼職的大學生表示,一天工作只要5小時,但遊客太熱情了,被投餵到已經吃不下了。每日經濟新聞
北京歡樂谷的瑪雅區，擁有「野人」NPC是最大特色，十一長假期間，有兼職的大學生表示，一天工作只要5小時，但遊客太熱情了，被投餵到已經吃不下了。每日經濟新聞

北京歡樂谷的瑪雅區，擁有「野人」NPC（遊戲中的非玩家角色，常用於樂園中與遊客互動的人物）是最大特色，十一長假期間，有兼職的大學生表示，一天工作只要5小時，但遊客太熱情了，被投餵到已經吃不下了，不過這份工作可以自由發揮，做這份工作還是挺開心的。

每日經濟新聞報導，在木質圍欄和小木屋組成的情景式露天小劇場內，身穿「野人」服飾的演員們載歌載舞，還會隨機挑選遊客，「扔」進一口懸掛的大鍋中，增加參與感。

現場不少小朋友拿著零食，來到「野人」所在的草屋前，投餵後就可以獲得相應的「片酬」（即兌換券），集齊一定數量後可以升級玩遊戲或兌換獎品。

從歡樂谷官方先前發布的招聘信息看，對「野人」的要求是年滿18周歲、性格外向且表現力強、膚質對化妝品友好、近視者需戴隱形眼鏡，「帶薪發瘋，抽象有理」。

「野人」們主要任務其實是一場名為「瑪雅天災」的實景演出。該實景演出涉及200多個聲、光、電演藝設備，50多個爆炸、噴射、煙效、火效、水爆等特效設備，10多個特技機關設備，現場座位還設置了全身濕透區、如雷貫耳區、水花飛濺區等，遊客可以根據自己的喜好選擇。

北京歡樂谷方面表示，因應今年十一假期，園區已做好充分準備，例如活動內容升級，配備300多名NPC全程互動。此外園區延長開放時間，增加設備運行時長與演出場次，提升遊玩容量；增設入園通道，提高入園效率；同時加強安保、保潔等後勤支持力量。

作為北京主題公園的「老大哥」，北京歡樂谷誕生於2006年，是華僑城集團旗下的主題公園專案，因此不少北京人的童年都有歡樂谷。

到了2021年，與歡樂谷直線距離不到20公里的環球影城開業，儘管兩者定位差異較大，「去歡樂谷還是去環球影城」仍然成了很多遊客的一道熱門選擇題。

北京歡樂谷方面表示，當前北京的主題公園市場已呈現出多元共生、競合發展的健康態勢。各類主題公園依託差異化定位，共同拓展市場空間，不僅為遊客提供了更加豐富的體驗選擇，也有力推動了華北地區文旅產業的整體升級。

不過，中國主題公園研究院院長林煥傑認為，歡樂谷作為老牌主題公園，要想吸引更多消費者，需要在創新力和吸引力上下功夫。「首先在內容上，需要不斷更新專案，以保持新鮮度，一方面吸引新遊客，另一方面促進重遊率。其次，讓遊客得到實惠，根據市場需求，給消費者制定差異化的優惠政策以增強競爭力。」

北京 環球影城 劇場 十一長假 大學生

