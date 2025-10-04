大陸黃金周，沙漠遊客宛如行軍部隊綿延不見盡頭

大陸十一黃金周長假8天，各地景點重現人山人海模式，網友以空拍機拍攝沙漠裡的人龍，有如行軍部隊望不到盡頭，配合創意式的解說，讓人捧腹。

大陸今年的「國慶、中秋8天雙節」自10月1日開啟。大陸交通運輸部門預測，假期期間全社會跨區域人員流動量將達23.6億人次，日均接近2.95億人次，較去年同期增長3.2%。

包括鐵路、民航、水路與公路等部門均預測人潮比往年增加，例如國家鐵路集團有限公司預計發送旅客 1.27 億人次，再創新高。

各景區景點也是人滿為患，每個點都是以萬為單位計算。例如，四川的熱門景的成都大熊貓繁育研究基地預計會有40萬遊客到訪，其他像北京長城、故宮；四川九寨溝、湖南張家界等傳統景點，連日來都來到景區最高容納人數。過去較少人去的沙漠、戈壁等也都出現人潮。

港澳遊客也大增，香港特區政府預料本次黃金周訪港大陸旅客人次將較去年國慶黃金周增逾一成，約154萬人。

不少人將遊客大軍的照片與影片發布在網上，讓海內外的網友驚嘆大陸驚人的旅遊商機和人潮。