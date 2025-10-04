聘禮糾紛悲劇再添一起？陜西新郎婚禮前落河遭沖走 警方這樣說

陝西旬陽市一名新郎於3日婚禮當天從旬河大橋跳河失蹤，疑與彩禮（台稱「聘禮」）糾紛有關，當地多部門立即展開聯合搜救。不過警方卻指出，該新郎因婚禮瑣事情緒失控，上午10時許從婚禮酒店門口跑至旬河大橋跳河落水，遺體已打撈上岸。

湖北日報新媒體「極目新聞」報導，當地公安機關初步調查後稱，跳河男子為29歲周姓男子，是旬陽市呂河鎮居民。3日該男子因婚禮瑣事情緒失控，上午10時許從婚禮酒店門口跑至旬河大橋跳河落水，後續調查及家屬安撫工作正開展。

該新郎原定在當日上午11時許城區酒店舉行婚禮，卻在儀式前於旬河大橋跳入河中。據現場目擊者回憶，當時正值接親隊伍前往酒店途中，新郎情緒突變，獨自離開車隊步行至旬河大橋。

「他穿著西裝，打著領帶，看起來一切正常，可下一秒就翻過了護欄。」一位路過的商戶稱，河水因連日降雨上漲，水深已達5、6公尺深，水流湍急，新郎落水後被沖出數十公尺後就消失。涉事酒店確認當日婚禮已臨時取消。

公安、消防等救援力量迅速趕赴現場，但因河水渾濁且水位高漲，搜救工作困難。有救援部門人員透露，落水者僅冒頭一次就不見蹤影。

隨著事件發酵，關於悲劇的種種細節逐漸浮出水面。多位知情人士透露，這場婚禮的破裂並非偶然，而是一場由「下車費」引發的連鎖反應。據悉，雙方先前已商定聘禮為人民幣20萬元，男方家庭傾盡積蓄完成支付。然而就在婚禮當天上午，新娘抵達酒店區域後，卻遲遲不肯下車，家屬臨時提出需額外支付人民幣2萬元「下車費」，否則婚禮無法繼續進行。

「新郎當時已經多次溝通，表示實在無力再籌措這筆錢。」一名參與迎親的親友透露，「女方態度堅決，說這是『規矩』，不給就不下車。」眼看著吉時將近，親戚朋友都到了，新郎一個人站在車邊，臉色發白，一句話也說不出來。

在巨大的精神壓力與尊嚴受挫的雙重打擊下，新郎最終選擇逃離現場，並走向了旬河大橋。

值得注意的是，儘管網路上有傳言稱「新娘隨後也跳河被救起」「新郎母親情緒崩潰」等情節，但經多方核實，這些資訊均為不實猜測，當地政府工作人員明確表示：「目前調查仍在進行中，具體原因暫不便對外披露。」

令人唏噓的是，這場悲劇的背後，折射出當下大陸部分農村地區婚嫁習俗異化的現實困境。尤其是聘禮早已超越傳統禮儀範圍，演變為一場家庭間的經濟博弈。有當地居民坦言：「現在娶個媳婦，房子、車子、三金、彩禮加起來動輒（人民幣）五、六十萬，普通家庭根本扛不住。」

更有網友感慨：「（人民幣）兩萬元可能是壓垮駱駝的最後一根稻草，但真正壓得人喘不過氣的，是整個社會對婚姻的物質綁架。」

事件發生後，網上輿論迅速分化。一部分網友將矛頭直指女方家庭，批評「趁機加價」「缺乏人性」；也有聲音呼籲理性看待，認為不應將悲劇簡單歸咎於個體，「男方若心理承受能力更強，或能尋求幫助，或許結局會不同。」更有人反思：「當結婚變成一場交易，感情反而成了最廉價的附屬品。」

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980