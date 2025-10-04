香港北環線鐵路動工 支線連結皇崗口岸將成陸港第三條鐵路連接線

據新華社報導，香港鐵路有限公司（港鐵）昨3日舉行北環線工程啟動儀式。北環線是香港北部都會區的集體運輸骨幹，是港鐵正在推展的多個鐵路項目中規模最龐大的一個。港鐵表示，北環線主線將串聯東鐵線與屯馬線，支線則直通深圳皇崗口岸，成為香港與內地間第三條直接過境的鐵路連接線。

港鐵公司主席歐陽伯權致詞時指出，北部都會區是香港未來發展的新引擎，而鐵路一直是香港高效、可靠的集體運輸骨幹。北環線計畫不僅會顯著提升北都的通達性，還將進一步深化香港與大陸的跨境聯繫。港鐵會繼續善用創新的技術，並透過高效管理，朝著不遲於2034年北環線主線和支線同步開通的目標推進工程。

報導稱，隨著北環線（第一部分）工程協議較早前簽訂落實，港鐵正全速推進主線建造工程，同時進行支線的詳細規劃及設計工作。

香港文匯報報導稱，北環線第一部分項目協議中，造價估計約314億元，港鐵須承擔全數造價。

香港特區政府運輸及物流局局長陳美寶在啟動儀式上表示，今天正式啟動的北環線，是北都基建中的標誌性項目，更是打通北都人流、為區域全面發展帶來養分的運輸動脈。主線部分將成為北都多個新發展區的公共運輸骨幹，並與現有的東鐵線及屯馬線形成一個貫通新界和九龍市區的環狀鐵路，大幅提升鐵路網絡的覆蓋和韌性；而支線部分更會接入新皇崗口岸並提供便皇崗的「一地兩檢」通關模式，連通關模式，連通關港網站。

報導稱，據悉，該工程需克服多重挑戰，包括複雜的地質條件、在多個鄰近新發展區同步施工，以及在現有車站設施附近建造轉線站等。

港鐵透露，目前北環線計畫下屬的東鐵線古洞站整體建造進度良好，預計今年11月實現結構封頂，目標在2027年開通營運。該站屆時將成為港鐵的第100個車站，率先服務古洞北新發展區。