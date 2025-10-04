颱風麥德姆逼近 海口將梯次實施「六停」

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
颱風麥德姆預計5日白天在大陸華南沿海登陸，大陸國家防總針對廣東、海南啟動四級應急回應，海口將梯次實施「六停」（停課、停工、停運、停航、停園、停業）。大陸中央氣象台
颱風麥德姆預計5日白天在大陸華南沿海登陸，大陸國家防總針對廣東、海南啟動四級應急回應，海口將梯次實施「六停」（停課、停工、停運、停航、停園、停業）。

大陸央視新聞用戶端、澎湃新聞報導，大陸中央氣象台4日上午6時發布颱風橙色預警。今年第21號颱風麥德姆4日凌晨由強熱帶風暴級加強為颱風級，上午5時中心位於廣東省湛江市徐聞縣東偏南方約830公里的南海北部海面上，中心附近最大風力有12級。

麥德姆預計將以每小時25到30公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強，並向廣東西部到海南島東部一帶沿海靠近，5日白天在廣東電白至海南萬寧一帶沿海登陸，登陸後強度逐漸減弱。

大陸國家防總3日下午5時起，針對廣東、海南啟動防汛防颱風四級應急回應，要求兩省做好船隻回港避風、人員上岸避險工作，抓好山洪、中小河流洪水、城鄉內澇等薄弱環節防範應對和旅遊人員等外來人員安全管理工作。

目前，國家防總仍維持針對廣西的防汛四級回應。國家防總辦公室派出兩個工作組分赴廣東、廣西協助指導防汛防颱風工作。

海南省海口市防災減災救災消防和安全生產委員會3日晚間發布消息稱，颱風預計將對海口市造成嚴重影響，擬定從4日下午到星期天在全市範圍內梯次實施「停課、停工、停運、停航、停園、停業」措施。

海南海口市交通運輸和港航管理局3日下午6時30分也發布通告，海口新海港、秀英港和鐵路南港於4日下午4時起停運，預計停運將持續至下星期一（6日）下午，恢復營運時間視氣象情況而定。

廣東海事局於3日下午2時啟動防熱帶氣旋三級應急回應，提醒各相關單位嚴格按照防颱預案做好防禦措施，確保水上交通安全。

