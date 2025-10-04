聽新聞
0:00 / 0:00

湖南無人機表演秒變「流星火雨」觀眾慌張躲避如災難片

聯合報／ 大陸中心／即時報導
湖南瀏陽景區「天空劇院」2日晚間進行無人機煙火表演時，煙火突然像流星雨般從空中墜落，引發現場觀眾驚聲尖叫並四處躲避。（圖／截自影片）
湖南瀏陽景區「天空劇院」2日晚間進行無人機煙火表演時，煙火突然像流星雨般從空中墜落，引發現場觀眾驚聲尖叫並四處躲避。（圖／截自影片）

據陝西華商報旗下新媒體《大風新聞》報導及網上流傳的影片，2日晚間，湖南瀏陽一處景區「天空劇院」進行無人機煙火表演時，煙火突然像流星雨般從空中墜落，引發現場觀眾驚聲尖叫並四處躲避。

網友上傳的影片顯示，現場觀眾除紛紛走避從天而降的煙火，還有人將椅子舉在頭頂，以防被墜落的煙火砸中，而墜落的煙火還一度引發火警。

《大風新聞》稱，該景區管理方稱，火勢並不大，現場安保和工作人員第一時間發現了險情，過火區域主要為地表植被，立即啟動應急預案，很短時間內就將大火撲滅，對後期的表演沒有任何影響。

當地轄區消防大隊表示，該景區工作人員稱，確認因無人機表演意外引燃山坡枯草，火情已及時撲滅，演出日程不受影響，接下來遊客可正常觀看。

但報導並未提及，是否有觀眾因這起意外受傷。

目前正值中國大陸「十一」與中秋八天連假，「天空劇場」的微信公眾號日前就不斷在宣傳，將於10月2日、3日連續兩晚舉行煙花盛宴。

9月30日發布的宣傳稱，「這一次，焰火再次升級！1000架無人機全搭載焰火同步升空，在夜幕中編織出流動的光影畫卷，科技感與浪漫值雙雙爆表，每一幀都值得定格！」

不料，首場演出竟然是「驚嚇指數」爆表，煙火如流星墜落般紛紛砸向觀眾，現場宛如災難大片。有網友痛批：「牛批，現實版的流星火雨！」「無人機帶煙花朝下噴射，又是哪個領導用屁股想出來的主意，害人不淺！」

觀眾 無人機

延伸閱讀

國慶台北101煙火、無人機展演 34條公車將取消停靠這16站

中科管理局攜手美光實兵演練 驗證複合災害應變

嘉義東石海上煙火秀6日登場 禁腳架占位強制清除

夜雨夾寒風…泰山遊客困山頂公廁過夜 景區飯店推99元人民幣「坐席」避寒

相關新聞

吉祥航空北京飛大阪航班 連換3架飛機仍無法起飛

中國吉祥航空編號HO1625的航班，原定昨天下午4時20分從中國北京大興機場飛往日本大阪關西國際機場，卻因為故障等原因，...

湖南無人機表演秒變「流星火雨」觀眾慌張躲避如災難片

據陝西華商報旗下新媒體《大風新聞》報導及網上流傳的影片，2日晚間，湖南瀏陽一處景區「天空劇院」進行無人機煙火表演時，煙火...

香港擬年增2萬閉路電視監控 並將納入人臉識別技術

香港保安局要提升全港閉路電視監控系統網絡，年增鏡頭（攝像頭）逾2萬個，且在閉路電視系統引進人臉識別技術。

中國「零工中的零工」 深圳外送員雇「跑腿員」送餐上樓

中國深圳坐落許多動輒50幾層樓以上的摩天大樓，常讓外送員為上下樓相當耗時傷腦筋，因此催生代替外送員將餐點送到樓上的新興職...

印中直航時隔5年恢復 10/26加爾各答直飛廣州

印度、中國時隔5年恢復直航。印度駐中大使館今天發布最新消息指出，印度靛藍航空（IndiGo）26日起恢復往返中國航班，將...

景德鎮雞排哥火了 「痛苦面具」上熱搜 網：讓他歇會兒

每年十一長假期間的社交平台熱搜不是景區爆滿就是塞車，今年還多了江西景德鎮「雞排哥」，在昨天長假第二天，「雞排哥」再成頂流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。