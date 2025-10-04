聽新聞
湖南無人機表演秒變「流星火雨」觀眾慌張躲避如災難片
據陝西華商報旗下新媒體《大風新聞》報導及網上流傳的影片，2日晚間，湖南瀏陽一處景區「天空劇院」進行無人機煙火表演時，煙火突然像流星雨般從空中墜落，引發現場觀眾驚聲尖叫並四處躲避。
網友上傳的影片顯示，現場觀眾除紛紛走避從天而降的煙火，還有人將椅子舉在頭頂，以防被墜落的煙火砸中，而墜落的煙火還一度引發火警。
《大風新聞》稱，該景區管理方稱，火勢並不大，現場安保和工作人員第一時間發現了險情，過火區域主要為地表植被，立即啟動應急預案，很短時間內就將大火撲滅，對後期的表演沒有任何影響。
當地轄區消防大隊表示，該景區工作人員稱，確認因無人機表演意外引燃山坡枯草，火情已及時撲滅，演出日程不受影響，接下來遊客可正常觀看。
但報導並未提及，是否有觀眾因這起意外受傷。
目前正值中國大陸「十一」與中秋八天連假，「天空劇場」的微信公眾號日前就不斷在宣傳，將於10月2日、3日連續兩晚舉行煙花盛宴。
9月30日發布的宣傳稱，「這一次，焰火再次升級！1000架無人機全搭載焰火同步升空，在夜幕中編織出流動的光影畫卷，科技感與浪漫值雙雙爆表，每一幀都值得定格！」
不料，首場演出竟然是「驚嚇指數」爆表，煙火如流星墜落般紛紛砸向觀眾，現場宛如災難大片。有網友痛批：「牛批，現實版的流星火雨！」「無人機帶煙花朝下噴射，又是哪個領導用屁股想出來的主意，害人不淺！」
