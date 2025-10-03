中國軍艦駛離香港期間 美國男子放飛無人機被捕

兩艘中國軍艦上午駛離香港期間，一名韓裔美國籍男子因為在香港文化中心外的禁飛區放飛無人機被捕，案件交由港警刑事調查。

綜合香港01、文匯網報導，中國人民解放軍海軍戚繼光艦、沂蒙山艦，10月1日及2日來港開放參觀後，上午10時許經由維多利亞港往鯉魚門駛離香港。兩艘軍艦離港期間，一名美國籍男子涉嫌在尖沙咀香港文化中心外的禁飛區放飛無人機被捕。

據報導，事發在上午約10時26分，路人發現涉案男子正在放飛無人機，於是報警。警員到場尋獲該名男子，以涉嫌違反「小型無人機令」將他拘捕，案件交由油尖警區刑事調查隊第十隊跟進。

據了解，被捕52歲男子為韓裔美國人，報稱任職工程師，持護照來港。行動中，警方也查獲一架小型無人機。

報導提到，維港一帶空域狹窄，直升機活動十分頻繁，因而被列為「限制飛行區」，以免無人機危及航空安全。任何人如未獲授權下，無論遙控駕駛員及機主均可能要負上刑責，一經定罪，最高可被判罰款港幣10萬元（約新台幣39萬元）及監禁2年。

去年7月3日，山東號航空母艦編隊訪問香港期間，也有一名35歲香港男子因為放飛無人機被拘捕，他當時獨自一人操作小型無人機拍攝軍艦照片。