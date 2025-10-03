吉祥航空北京飛大阪航班 連換3架飛機仍無法起飛

中國吉祥航空編號HO1625的航班，原定昨天下午4時20分從中國北京大興機場飛往日本大阪關西國際機場，卻因為故障等原因，連換3架飛機仍無法起飛。該航班乘客因此被延誤超過13小時，今天上午終於飛抵大阪。

據陸媒極目新聞，昨天有網友發布短影音稱，吉祥航空從北京大興機場飛往日本大阪的HO1625航班因故障原因延誤，航司前後安排了3架飛機，均未正常起飛。

據乘客稱，該航班本應於2日下午4時20分起飛，當地時間晚上8時20分到達。但航班到達後，飛行器械故障無法起飛。下午5時30分，航司調換了從上海飛往北京的航班繼續執飛，但乘客到達接駁車後，被告知該架飛機也因故不能起飛。

當晚11時30分，乘客被通知再次登機，但該乘客在評論區中回覆稱，第3架飛機也因故障原因無法起飛。

「航旅縱橫」App顯示，最終HO1625航班於3日早晨6時25分起飛，當地時間9時44分到達大阪，延誤13小時24分鐘。

據報導，吉祥航空客服下午回應稱，根據系統提示，延誤原因顯示為「因公司原因導致延誤」，具體原因無法確定。因延誤造成的損失，系統顯示，已在機場現場給予乘客現金賠償。