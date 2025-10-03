快訊

中央社／ 台北3日電
吉祥航空北京飛大阪航班，連換3架飛機仍無法起飛。示意圖，非涉事航班。(取材自新華網)
中國吉祥航空編號HO1625的航班，原定昨天下午4時20分從中國北京大興機場飛往日本大阪關西國際機場，卻因為故障等原因，連換3架飛機仍無法起飛。該航班乘客因此被延誤超過13小時，今天上午終於飛抵大阪。

據陸媒極目新聞，昨天有網友發布短影音稱，吉祥航空從北京大興機場飛往日本大阪的HO1625航班因故障原因延誤，航司前後安排了3架飛機，均未正常起飛。

據乘客稱，該航班本應於2日下午4時20分起飛，當地時間晚上8時20分到達。但航班到達後，飛行器械故障無法起飛。下午5時30分，航司調換了從上海飛往北京的航班繼續執飛，但乘客到達接駁車後，被告知該架飛機也因故不能起飛。

當晚11時30分，乘客被通知再次登機，但該乘客在評論區中回覆稱，第3架飛機也因故障原因無法起飛。

「航旅縱橫」App顯示，最終HO1625航班於3日早晨6時25分起飛，當地時間9時44分到達大阪，延誤13小時24分鐘。

據報導，吉祥航空客服下午回應稱，根據系統提示，延誤原因顯示為「因公司原因導致延誤」，具體原因無法確定。因延誤造成的損失，系統顯示，已在機場現場給予乘客現金賠償。

比去年早一個月！日本宣布全國進入流感季 推測與酷暑、大阪世博有關

他住大阪一個月驚見日本人各種違規行徑 網反酸：還是贏台灣很多

鼎泰豐明年3月重返北京

鼎泰豐餐廳 2026年重返北京

十一亂象！敦煌鳴沙山又堵駱駝 高峰排隊半小時 「遊客比沙子多」

十一假期，甘肅敦煌的鳴沙山月牙泉景區迎來大批遊客，許多外地遊客不遠千里來體驗大漠風情。網友發布的視頻顯示，在鳴沙山的沙丘...

景德鎮雞排哥火了 「痛苦面具」上熱搜 網：讓他歇會兒

每年十一長假期間的社交平台熱搜不是景區爆滿就是塞車，今年還多了江西景德鎮「雞排哥」，在昨天長假第二天，「雞排哥」再成頂流...

香港擬年增2萬閉路電視監控 並將納入人臉識別技術

香港保安局要提升全港閉路電視監控系統網絡，年增鏡頭（攝像頭）逾2萬個，且在閉路電視系統引進人臉識別技術。

香港中秋預售搶灘 傳統、熊貓月餅熱銷 人氣IP吸引年輕人

今年中秋節在10月6日，較往年的9月中來得遲，餅商提早預售月餅搶占市場先機。市面上不同種類的月餅各適其適，除了口味革新，...

中知名網紅「三連封」 千萬流量的他們說了什麼踩地雷？

中國社交媒體最近掀起一陣「封禁潮」，三名擁有千萬粉絲的知名網紅：戶晨風、藍戰非、張雪峰，遭遇「三連封」。這三人均是長期出...

