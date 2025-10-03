聽新聞
香港擬年增2萬閉路電視監控 並將納入人臉識別技術
香港保安局要提升全港閉路電視監控系統網絡，年增鏡頭（攝像頭）逾2萬個，且在閉路電視系統引進人臉識別技術。
香港立法會保安事務委員會舉行會議，港府保安局提供資料說，香港閉路電視系統網絡，每年要增加鏡頭2萬個，預計到2028年，香港有共約6萬個鏡頭，涵蓋全香港。
香港立法會議員陸瀚民關注，當局會否在鏡頭增設人臉識別技術。保安局局長鄧炳強稱，目前人工智能識別技術，主要應用在人流較多的地方，進行人流管制及車牌識別，日後必然會應用在人的身上，現時系統未有人臉識別功能，警方正研究使用相關技術涉及多少資源、應用哪種科技和優次問題，有結果會向外報告。
會議上立法會議員還關注到打擊非法勞工，港府保安局長鄧炳強說，保安局在九月起成立「跨部門反黑工專責組」，以打擊非法勞工。成立專責組是考慮到以往入境處、警務處及勞工處等部門均有就黑工問題執法，卻一直未有共同平台交換情報，而近期網約車及外賣平台問題牽涉不同政策局及部門，因此成立跨部門專責組，協助交換情報及合作找出執法漏洞。
鄧炳強說，今年首8個月，已進行1萬2千次打擊黑工行動，檢控逾750名黑工及逾120名僱主。
