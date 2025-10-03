快訊

留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

聽新聞
0:00 / 0:00

香港擬年增2萬閉路電視監控 並將納入人臉識別技術

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
香港將全面興建閉路電視監控系統並引入人臉識別技術。圖為香港會展中心上方設置的監控攝像頭。（中新社）
香港將全面興建閉路電視監控系統並引入人臉識別技術。圖為香港會展中心上方設置的監控攝像頭。（中新社）

香港保安局要提升全港閉路電視監控系統網絡，年增鏡頭（攝像頭）逾2萬個，且在閉路電視系統引進人臉識別技術。

香港立法會保安事務委員會舉行會議，港府保安局提供資料說，香港閉路電視系統網絡，每年要增加鏡頭2萬個，預計到2028年，香港有共約6萬個鏡頭，涵蓋全香港。

香港立法會議員陸瀚民關注，當局會否在鏡頭增設人臉識別技術。保安局局長鄧炳強稱，目前人工智能識別技術，主要應用在人流較多的地方，進行人流管制及車牌識別，日後必然會應用在人的身上，現時系統未有人臉識別功能，警方正研究使用相關技術涉及多少資源、應用哪種科技和優次問題，有結果會向外報告。

會議上立法會議員還關注到打擊非法勞工，港府保安局長鄧炳強說，保安局在九月起成立「跨部門反黑工專責組」，以打擊非法勞工。成立專責組是考慮到以往入境處、警務處及勞工處等部門均有就黑工問題執法，卻一直未有共同平台交換情報，而近期網約車及外賣平台問題牽涉不同政策局及部門，因此成立跨部門專責組，協助交換情報及合作找出執法漏洞。

鄧炳強說，今年首8個月，已進行1萬2千次打擊黑工行動，檢控逾750名黑工及逾120名僱主。

香港 立法會 監控

延伸閱讀

香港1.7萬超級富豪「激增23%」全球第6 ！城市排名僅次紐約

中官員見美駐港總領事畫4紅線 促「不見不該見的人」

香港中秋預售搶灘 傳統、熊貓月餅熱銷 人氣IP吸引年輕人

現代藝術的永恆魅力！PIAGET Shapes of Extraleganza頂級珠寶香港展

相關新聞

十一亂象！敦煌鳴沙山又堵駱駝 高峰排隊半小時 「遊客比沙子多」

十一假期，甘肅敦煌的鳴沙山月牙泉景區迎來大批遊客，許多外地遊客不遠千里來體驗大漠風情。網友發布的視頻顯示，在鳴沙山的沙丘...

景德鎮雞排哥火了 「痛苦面具」上熱搜 網：讓他歇會兒

每年十一長假期間的社交平台熱搜不是景區爆滿就是塞車，今年還多了江西景德鎮「雞排哥」，在昨天長假第二天，「雞排哥」再成頂流...

吉祥航空北京飛大阪航班 連換3架飛機仍無法起飛

中國吉祥航空編號HO1625的航班，原定昨天下午4時20分從中國北京大興機場飛往日本大阪關西國際機場，卻因為故障等原因，...

香港擬年增2萬閉路電視監控 並將納入人臉識別技術

香港保安局要提升全港閉路電視監控系統網絡，年增鏡頭（攝像頭）逾2萬個，且在閉路電視系統引進人臉識別技術。

香港中秋預售搶灘 傳統、熊貓月餅熱銷 人氣IP吸引年輕人

今年中秋節在10月6日，較往年的9月中來得遲，餅商提早預售月餅搶占市場先機。市面上不同種類的月餅各適其適，除了口味革新，...

中知名網紅「三連封」 千萬流量的他們說了什麼踩地雷？

中國社交媒體最近掀起一陣「封禁潮」，三名擁有千萬粉絲的知名網紅：戶晨風、藍戰非、張雪峰，遭遇「三連封」。這三人均是長期出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。