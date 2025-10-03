印中直航時隔5年恢復 10/26加爾各答直飛廣州

印度、中國時隔5年恢復直航。印度駐中大使館今天發布最新消息指出，印度靛藍航空（IndiGo）26日起恢復往返中國航班，將開通加爾各答直飛廣州航線。

印度駐中大使館3日上午透過微信公眾號表示，印度靛藍航空26日起恢復往返中國航班，將開通從加爾各答直飛廣州航線。印度駐中大使館甫於25日晚預告，即將於10月底前恢復印中直飛航線。

印中直航由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在2020年初中斷，後又發生印中邊境加勒萬河谷（Galwan Valley）衝突，印中關係趨於惡化。

據第一財經3日報導，靛藍航空為印度最大航空公司，印度航空（Air India）也在計畫重返中國市場。

報導提到，在印中恢復直航前，印中簽證政策率先優化，印度今年7月恢復對中國公民發放旅遊簽證，8月印中兩國外交部長在印度新德里達成推動雙邊貿易與投資共識。印中恢復直航後，有望重新塑造亞洲航空市場格局。

中國外交部發言人林劍在8月14日表示，中印兩國總人口超過28億人，恢復中國與印度直航將有利於便利雙方人員往來和交流合作，雙方保持密切溝通，持續推動儘早恢復直航。