陸客訪港 十一黃金周首日超過23萬人次

大陸十一黃金周，首日逾23萬人次陸客訪港，各地人山人海。香港觀光業界相信2日陸客會更多，代表批發及零售業的立法會議員則說，黃金周期間奢侈品的品牌商品及黃金較能吸引陸客。

香港入境處公佈數字，說大陸黃金周假期首日，有超過99萬3千人次經管制站出入境，包括超過55萬8千人次入境，及超過43萬5千人次出境。在入境方面，大陸訪客有超過23萬2千人次。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦說，黃金周假期一日剛開始，部分旅客選擇一程多站出遊，10月1日先在深圳或廣州遊玩，2日才抵港，因此他相信2日開始會有更多陸客到香港。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦還說，近日十分受旅客歡迎的黃昏乘坐開篷巴士，1日中午已經見到旅客排隊。有些旅客觀賞煙花後，亦願意留港過夜。尖沙咀區一些酒店的房價較平日貴5%至10%，不算貴很多。

代表批發及零售界立法會議員邵家輝說，10月1日零售市道較平日熱鬧，各界推出的餐飲及消費優惠，有助吸引市民外出消費，相信亦留低了原本打算北上的市民。陸客方面，市面上來自廣東以外的遠程客人明顯增加，化妝、奢侈品、金飾店及藥房等都反映人流有增加。

邵家輝說，昨日市面人流旺，除了旅客來港，不少平日在大陸工作的香港市民都趁大陸假期回港，加上政府及業界推出各項活動及優惠，吸引不少市民外出消費。

據香港旅監局數據，1日有超過270個大陸旅行團訪港。崔定邦相信當中有一半為1日遊旅客。但相信即使選擇1日遊，遊客亦有可能留在香港過夜。據中通社報導，香港特區政府預計黃金周會有154萬人次大陸旅客訪港，同比去年上升約11%。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝透露，集團旗下兩間酒店首三日預約已接近爆滿，預計整個假期收入將增長13%至17%。