十一中秋雙節合璧 小三通客流迎高峰

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸今年「十一」和中秋節雙節「合璧」，假期自10月1日至10月8日。央視報導，假期首日，兩岸小三通客運航線迎來客流高峰，共發送旅客5,668人次，比9月日均旅客量增長18.8%。

目前兩岸共有福州馬尾至馬祖、福州黃岐至馬祖、泉州至金門、廈門至金門4條小三通客運航線，根據福建海事局統計，10月1日，4條航線發航37班次，發送旅客5,668人次。

報導指出，為應對增多的客流，廈金航線在本次假期間增加航班，1日至4日增開1班廈門發往金門的單程客船，上午8時45分發班；5日至8日增開1班金門發往廈門的單程客船，下午4時發班。如遇客流激增，還將會臨時增開船班，避免旅客滯留。

中新社報導，據廈門邊檢總站消息，本次「十一」中秋長假，兩岸小三通航線出入境旅客量預計近5萬人次，日均出入境客流量較9月增長約31%。此外，福建口岸出入境旅客量預計近19萬人次，日均出入境旅客量約2.3萬人次、較9月增長近21%。

報導表示，假期期間 ，兩岸小三通客運航線客流量將持續保持高位運行。

