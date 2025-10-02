快訊

宴席才剛上冷盤⋯連雲港1飯店屋頂突坍塌 4人一度受困

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
江蘇省連雲港市東海縣名家廚房飯店3樓頂部外立面出現塌陷，當時正有4組客人在室內用餐，幾乎都遭波及。（圖／截自「重慶晨報」微信公眾號）
江蘇省連雲港市東海縣名家廚房飯店3樓頂部外立面出現塌陷，當時正有4組客人在室內用餐，幾乎都遭波及。（圖／截自「重慶晨報」微信公眾號）

大陸正值為期8天的國慶春節長假，民眾把握假期出門用餐、旅遊，但連假才第2天，江蘇連雲港市的1家飯店突然傳出屋頂坍塌意外，飯店2、3樓的天花板、柱子、裝飾物全都垮下來，當時正有4組客人在室內用餐，幾乎都遭波及。這起意外造成4人一度受困，最終獲救送醫。

紅星新聞報導，10月2日，網路影片顯示，江蘇省連雲港市東海縣名家廚房飯店樓層頂部外立面出現塌陷，消防和救援車輛正在現場展開救援。

該飯店工作人員表示，飯店內的2樓和3樓天花板都有裝飾物、柱子、架子，「11點30分上完冷菜的時候（發生坍塌）。3樓房頂上的柱子和架子，還有裝飾的東西全部垮下來了。」事件發生時，酒店有4戶人家正在辦理酒席，有1戶沒受到太大影響。

該人員表示，出事後，飯店內地面全部都是積水，「我們的人全去裡面救人了，有人受傷，警察也趕到了。」

東海縣應急管理局2日下午3點半左右發布情況通報，表示上午11時許，該飯店3樓屋面局部傾塌，公安、消防、應急等部門立即開展現場救援。截至下午1時許，被困4名傷者已全部救出並送醫救治。

通報表示，後續工作正在有序進行，「事故原因還在進一步調查」。

據大眾點評，名家廚房（東海店）位於東海縣富華西路88號世茂廣場酒店綜合樓2樓，其社交平台官方帳號顯示的營業執照為連雲港庚楚餐飲管理有限公司，成立日期為2019年3月15日。其具備食品經營許可證，主體業態為大型餐飲。

飯店 廚房 酒店

