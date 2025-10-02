香港美酒佳餚巡禮10月23至26日舉行 可一站吃遍13顆星級餐廳

疫後最大規模的戶外美食盛事「香港美酒佳餚巡禮」將於10月23日至26日，一連四天在中環海濱活動空間盛大登場。主辦單位首次將每晚開放時間延長至午夜十二時，以更充裕的時間迎接國際旅客及高端消費族群，全力搶攻第4季旅遊旺機與餐飲商機。活動匯聚法國波爾多五大一級酒莊等頂尖佳釀，並集結12間香港頂尖得獎名店，以「13星7鑽」奢華陣容，提供一站式摘星體驗。

港旅局指出，本屆活動亮點之一為「東亞銀行尊尚名酒區」，鎖定頂級收藏級市場。該區不僅齊集波爾多1855列級莊園評級五大一級酒莊的傳奇之作，更特設國際權威酒評家 James Suckling 精選專櫃，涵蓋他評出極高分的上百款新舊世界頂級葡萄酒，為亞洲品酒人士提供極致奢華的鑑酒體驗。

港旅局表示，值得注意的是，鑑酒版圖更擴及全球，包括西班牙酒王 Vega Sicilia、義大利國寶級酒莊 Biondi-Santi、美國滿分佳釀 Colgin IX Estate，以及拉菲集團在中國大陸打造的品牌「瓏岱」等，展現全球酒業在亞洲市場的布局深度。此外，名酒區也跨越葡萄界限，納入蘇格蘭56年單一麥芽威士忌、稀有貴州茅台，滿足多元的頂級飲品需求。

此外，美食區展現香港作為國際美食之都的硬實力。「Towngas 名氣美食街」匯聚12間本地人氣餐廳，包含米其林三星 L'Atelier de Joël Robuchon、富臨飯店等，以最高規格陣容提供頂級餐飲。而備受期待的「品味館晚宴」則雲集五位本地及國際頂尖名廚，包括北京米其林三星潮州菜大師張一峰、倫敦米其林二星中菜名廚 Andrew Wong 等，聯手呈獻《超粵之味》豐盛晚宴，試圖透過「十手聯乘」重新定義現代中菜的精緻與創意，極大化活動的附加價值。

為提升參與度，港旅局今年首度創新推出「味覺配對」體驗，將梅洛、莎當妮等五大經典葡萄酒與香甜、酸爽等五種滋味進行顏色分類標示，鼓勵消費者進行自由配搭，藉此降低品酒門檻，引導入門者發掘餐酒組合的樂趣，有助於擴大美酒消費族群。

此外，「香港迪士尼樂園主題專區」的首次加入，不僅帶來樂園限定美食及尚未曝光的全新聖誕主題甜點，更引入與迪士尼影業前總裁創立的 Frank Family Vineyards 葡萄酒，成功結合觀光、影視娛樂與高端餐飲三大元素。

港旅局說，為吸引台灣高端旅客，香港旅遊發展局攜手多家旅行社推出高價值專屬優惠。台灣旅客透過指定管道購買香港行程，即可免費獲贈價值港幣370元的「嘉賓特選禮包」（含入場券、8張品味券及紀念酒杯）。可樂旅遊推出搭配「品味館」晚宴的極限量自由行，入住歷山酒店，每人加贈價值港幣740元的「嘉賓尊尚品酒禮包」；易遊網主打機加酒APP下單即送折扣碼，可以新台幣288元的超低價加購價值台幣1,738元的套票；雄獅旅遊則結合城市漫遊導賞半日遊，提供深度旅遊體驗，同樣贈送嘉賓特選禮包。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康