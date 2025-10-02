影響大陸十一長假！颱風「麥德姆」生成 估5日登陸海南廣東一帶

澎湃新聞報導，颱風「麥德姆」2日上午8點在西北太平洋面上生成，中心位於菲律賓馬尼拉偏東方約680公里的海面上，中心附近最大風力有8級（每秒18公尺），預料在5日登陸大陸海南或廣東一帶，將影響大陸「十一」長假。

據大陸中央氣象台預報，麥德姆將以向西偏北方向移動，強度逐漸增強，3日白天將在菲律賓呂宋島東部沿海登陸，之後穿過菲律賓呂宋島北部，3日夜間到4日凌晨將移入南海東部海面，以後逐漸向廣東西部到海南島東部一帶靠近沿海。

中國天氣網首席氣象分析師信欣預測，麥德姆大概會在5日登陸海南或廣東雷州半島。受其影響，3日夜間至6日白天，南海北部和中部海域、北部灣、瓊州海峽將有6至8級大風，陣風9至10級，其中南海中東部和北部的部分海域風力可達9至12級、陣風13至14級。

大陸目前正值8天的「十一」連假，為10月1日至10月8日。大陸氣象專家提醒，麥德姆颱風將於假期後半段給華南地區及南海帶來明顯風雨影響，公眾需提前做好相關防禦措施。

報導提到，在大陸10月初有颱風來襲並不少見，據統計自1949至2024年的10月初，共有82個颱風生成，其中登陸的有21個，平均3至4年就有1個颱風在此段期間登陸。