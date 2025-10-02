暌違10年 北京故宮展出張擇端《清明上河圖》

今年是故宮博物院建院100周年，北京故宮自9月30日起舉辦「百年守護—從紫禁城到故宮博物院」展覽，在午門展廳對觀眾開放。其中，北宋張擇端的《清明上河圖》將暌違10年後再度全卷展開。

至於台北故宮收藏的《清院本清明上河圖》，目前在捷克國家博物館展出，此次在捷克的「故宮文物百選及其故事」特展，集結131件文物，從9月11日至12月31日，於捷克國家博物館展出。

中國新聞周刊微信公眾號報導，北京故宮自9月30日起的「百年守護—從紫禁城到故宮博物院」展覽，除了展出張擇端的《清明上河圖》，還有《五牛圖》、《伯遠帖》等重要文物將集體展出。此次展覽分3個單元，展出文物200件（套），展期為9月30日至12月30日。後續，《上陽台帖》、《沈周仿黃公望富春山居圖卷》等將接棒亮相。

報導提到，張澤端的清明上河圖上一次面世，是在2015年北京故宮「石渠寶笈特展」，當時為了應對巨大的參觀量，北京故宮規定每位觀眾只能停留3分鐘。面對5米多長的長卷，觀眾只能邊走邊看，無暇定睛細品。

此次，為迎接故宮博物院成立100周年，《清明上河圖》被安排在北京故宮最大展廳—午門展廳，面積比之前的武英殿展廳大很多。

報導稱，最近20年來，張澤端的《清明上河圖》僅在「逢5」年份全卷展開，每10年一見。根據北京故宮規定，此類珍貴古代書畫文物「展1次，睡3年」，2015年之前，《清明上河圖》在保證3年「休眠期」的前提下，還不時出宮展覽。2002年在上海博物館、2007年赴香港、2012年赴東京，都是部分展卷。但2015年之後，《清明上河圖》深藏宮中再未露面，已經沉睡了整整10年。