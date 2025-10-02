不去大城市！陸十一連假「反向旅遊」 業者統計Top 10熱門縣城

大陸今年十一長假8天，除了不少自然景區、主題樂園和歷史景點依然是大陸民眾首選，陸媒報導，也有不少人選擇「反向旅遊」，改去小縣城參觀秋景。大陸旅遊網站「去哪兒」統計出TOP 10熱門縣城，攜程口碑榜也公布「10月小眾目的地榜」。

陸媒第一財經1日報導，「去哪兒」資料顯示，10月1日，平台使用者入住了全大陸近2,000個縣城的酒店（飯店）和民宿。TOP 10熱門縣城是：四川九寨溝、福建平潭、廣西陽朔、新疆布爾津、江西婺源、吉林安圖、貴州荔波、浙江淳安、四川小金、湖南鳳凰。

同時，近日在大陸網路上爆火的「雞排哥」，也吸引了不少網友前去江西景德鎮遊玩。「去哪兒」資料顯示，10月1日，景德鎮酒店入住量較去年同期增長了30%，增幅高於去年。

至於另一家旅遊平台攜程公布的「攜程口碑榜」，其最新的中國大陸「國內10月小眾目的地榜」，則剔除熱門地點，而列入了浙江麗水雲和梯田、黔東南肇興侗寨、江蘇鹽城中華麋鹿園、甘肅甘南扎尕那等20處景區進入榜單。

至於中國大陸「國內10月賞秋目的地榜」，延續北京、上海、成都等經典線路的基礎，將四川甘孜、阿壩、內蒙額濟納旗等並不常見的賞秋目的地指引給資深旅行者，並新增遼寧本溪、浙江湖州、雲南昆明等高分秋景觀賞地。