快訊

達美航空驚傳兩機滑行時相撞！機翼斷裂、擋風玻璃破裂畫面曝

台灣泳壇第一人！「蝶王」王冠閎亞錦賽第二金入袋創紀錄 中華隊2金7銀4銅作收

裕隆攜手LINE GO跨「共享機車」領域 市場足以胃納嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

不去大城市！陸十一連假「反向旅遊」 業者統計Top 10熱門縣城

聯合報／ 大陸中心／即時報導
2024年10月10日，遊客在九寨溝五花海遊覽觀光。（新華社資料照）
2024年10月10日，遊客在九寨溝五花海遊覽觀光。（新華社資料照）

大陸今年十一長假8天，除了不少自然景區、主題樂園和歷史景點依然是大陸民眾首選，陸媒報導，也有不少人選擇「反向旅遊」，改去小縣城參觀秋景。大陸旅遊網站「去哪兒」統計出TOP 10熱門縣城，攜程口碑榜也公布「10月小眾目的地榜」。

陸媒第一財經1日報導，「去哪兒」資料顯示，10月1日，平台使用者入住了全大陸近2,000個縣城的酒店（飯店）和民宿。TOP 10熱門縣城是：四川九寨溝、福建平潭、廣西陽朔、新疆布爾津、江西婺源、吉林安圖、貴州荔波、浙江淳安、四川小金、湖南鳳凰。

同時，近日在大陸網路上爆火的「雞排哥」，也吸引了不少網友前去江西景德鎮遊玩。「去哪兒」資料顯示，10月1日，景德鎮酒店入住量較去年同期增長了30%，增幅高於去年。

至於另一家旅遊平台攜程公布的「攜程口碑榜」，其最新的中國大陸「國內10月小眾目的地榜」，則剔除熱門地點，而列入了浙江麗水雲和梯田、黔東南肇興侗寨、江蘇鹽城中華麋鹿園、甘肅甘南扎尕那等20處景區進入榜單

至於中國大陸「國內10月賞秋目的地榜」，延續北京、上海、成都等經典線路的基礎，將四川甘孜、阿壩、內蒙額濟納旗等並不常見的賞秋目的地指引給資深旅行者，並新增遼寧本溪、浙江湖州、雲南昆明等高分秋景觀賞地。

榜單 十一長假

延伸閱讀

大陸四川中學「8人宿舍住9男」1人輪流與室友同睡…官方介入

賴清德讚大馬村長確實撤離 光復車站連假湧10萬人潮

車站太大常迷路？上海虹橋站 十一連假首啟用室內導航

連假結束數百旅客滯留金門 客輪加班機投入疏運

相關新聞

暌違10年 北京故宮展出張擇端《清明上河圖》

今年是故宮博物院建院100周年，北京故宮自9月30日起舉辦「百年守護—從紫禁城到故宮博物院」展覽，在午門展廳對觀眾開放。...

不去大城市！陸十一連假「反向旅遊」 業者統計Top 10熱門縣城

大陸今年十一長假8天，除了不少自然景區、主題樂園和歷史景點依然是大陸民眾首選，陸媒報導，也有不少人選擇「反向旅遊」，改去...

「鼎泰豐」將重返北京 上海授權方北上展店

台灣知名餐飲品牌「鼎泰豐」去年因授權商執照到期、經營糾紛等原因，撤出大陸華北市場，引發譁然，如今確定將重返北京，由上海授...

陸十一「合璧」中秋8天假首日 小三通客流逾5600人次迎高峰

大陸今年「十一」和中秋節雙節「合璧」，假期自10月1日至10月8日。央視報導，假期首日，兩岸小三通客運航線迎來客流高峰，...

智能馬桶突噴冒煙滾水 陸女私密處燒傷已與廠商和解

近日，一則關於智能馬桶故障導致用戶燙傷的帖子引發熱議。網友小林（化名）稱，她使用三年的某品牌智能馬桶在沖水時按鈕卡頓，隨後突然噴出冒煙的開水，導致她會陰部位燒傷，經診斷為二度燒傷（面積小於1%）。目前，小林已與品牌方就賠償達成和解，故障原因待維修人員上門檢修後確認。陸媒調查發現，隨著智能馬桶普及，功能異常、維修難等投訴日益增多，安全隱患不容忽視。

陸女經3輪面試錄取 入職卻因「跛腳遭勸退」…得力集團致歉

綜合陸媒報導，大陸一名女子發文稱，自己經過三輪面試終於收到得力集團的offer，但其到浙江寧波總部入職訓練當日，卻因跛腳被HR勸退。9月30日，得力發文致歉，稱該員工反映的情況基本屬實，已經派出總裁辦主任直接與當事人溝通，期望代表公司當面致歉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。