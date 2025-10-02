快訊

常吃拉麵恐增早逝風險 研究揭每周吃3次就可能危害健康

U18小將曝奪季軍雪恥內幕 遭南韓球員當面嘲諷「台灣最弱一屆」

教學／想和小時候的自己合照？Gemini幫你搞定 4大關鍵指令一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

陸女經3輪面試錄取 入職卻因「跛腳遭勸退」…得力集團致歉

香港01／ 撰文：盛昀
大陸一名女子經3輪面試錄取大集團，入職卻因「跛腳遭勸退」。示意圖／ingimage
大陸一名女子經3輪面試錄取大集團，入職卻因「跛腳遭勸退」。示意圖／ingimage

綜合陸媒報導，大陸一名女子發文稱，自己經過三輪面試終於收到得力集團的offer，但其到浙江寧波總部入職訓練當日，卻因跛腳被HR勸退。9月30日，得力發文致歉，稱該員工反映的情況基本屬實，已經派出總裁辦主任直接與當事人溝通，期望代表公司當面致歉。

大陸一名網友發文稱，今年5月初經歷了得力的三輪面試（2輪線上，1輪現場），通過面試並收到offer，崗位為上海公司HRBP，隨後到寧波總部報到培訓。

報到當天，得力一名HR接待她時，該名女子主動表示自己腿部有問題，並無影響工作的情況。然而，當天下午這名HR就委婉表示讓其自己主動離職，並讓該網友發微信給他：因為不適應，主動離開。該名網友補充，自己腿部跛腳是小時候患病所致，日常生活、學習與工作和普通人並無差異。

不少網友表示支持該名女子維權：「跛腳未影響工作，偏見才是真正的殘疾。」「我在沃爾瑪和蘋果店裏都見過殘障人士工作，為什麼我們自己國家的企業還要如此對待同胞。」「必須嚴查！嚴查內部清理毒蟲害蟲！！堅決反對歧視！」

據介紹，得力集團創建於1981年，總部位於寧波寧海，是全球最大的辦公與文具產業製造商。

該網友發文後不久，得力集團執行總裁陳雪強在貼文回覆稱：「剛獲悉此事，非常震驚！同時也代表集團管理層對你表示誠摯的道歉！這與得力的價值觀和人文關懷完全不符，我將安排總裁辦主任馬上聯繫你，妥善協商處理好此事！對我們的管理缺失，再次致歉！」

9月30日，得力發文致歉，稱經核實，該員工反映的情況基本屬實，已經派出總裁辦主任直接與當事人溝通，期望代表公司當面致歉，以務實的態度獲得當事人的諒解。文章還稱，此次事件，暴露了該司在價值觀踐行與內部管理機制上存在不足，深感愧疚與自責。

不過該名網友明確表示，已經拒絕了得力的再入職邀請，目前不會考慮再去得力工作。原因是此次事件經輿論發酵後，若回去工作會面臨諸多審視，而自己內心還不夠強大到能承受這些壓力。同時，該名網友也呼籲，希望職場給殘疾人更多公平對待的機會，並感謝為其聲援和支持的網友。

延伸閱讀：

廣州學校拒收2名自閉症學生　殘聯評估後已正常入學

夫妻廣州租屋　竟因生小孩被業主勒令3日搬離　｢合同至上｣惹爭議

文章授權轉載自《香港01》

面試 職場

延伸閱讀

AI幫忙抓重點、分析情緒 台科大智慧型口語系統提升表達力

太累休息也不行？廣州店長因「閉眼2秒」被開除 法院判賠

人資狂問「現職公司」 他面試惹來一肚子氣：這樣不就被老闆知道？

面試當天就錄取！眾人憂「屎缺」勸別去 人資曝背後原因

相關新聞

「鼎泰豐」將重返北京 上海授權方北上展店

台灣知名餐飲品牌「鼎泰豐」去年因授權商執照到期、經營糾紛等原因，撤出大陸華北市場，引發譁然，如今確定將重返北京，由上海授...

智能馬桶突噴冒煙滾水 陸女私密處燒傷已與廠商和解

近日，一則關於智能馬桶故障導致用戶燙傷的帖子引發熱議。網友小林（化名）稱，她使用三年的某品牌智能馬桶在沖水時按鈕卡頓，隨後突然噴出冒煙的開水，導致她會陰部位燒傷，經診斷為二度燒傷（面積小於1%）。目前，小林已與品牌方就賠償達成和解，故障原因待維修人員上門檢修後確認。陸媒調查發現，隨著智能馬桶普及，功能異常、維修難等投訴日益增多，安全隱患不容忽視。

陸女經3輪面試錄取 入職卻因「跛腳遭勸退」…得力集團致歉

綜合陸媒報導，大陸一名女子發文稱，自己經過三輪面試終於收到得力集團的offer，但其到浙江寧波總部入職訓練當日，卻因跛腳被HR勸退。9月30日，得力發文致歉，稱該員工反映的情況基本屬實，已經派出總裁辦主任直接與當事人溝通，期望代表公司當面致歉。

中國漫記／美委油田角力 上演陸製武器「虐菜」美軍？

美軍入侵委內瑞拉的懸念日增，引發全球對美委地緣衝突和中國軍備表現的關注。美國以緝毒為由在加勒比海增兵，並將對委內瑞拉總統馬杜洛的懸賞金加倍，預示潛在衝突。這背後是美中在拉美的地緣角力，尤關中國在委內瑞拉逾200億美元的油田投資。※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885 委內瑞拉擁有的中國製C-802A反艦導彈，曾於演習中展現超越美法同級武器的性能；據稱能偵測美軍F-35B隱形戰機的JY-27A雷達，以及VN系列陸戰車輛，能否在「大衛對抗哥利亞」的戰役中抵擋強敵，面對美軍壓倒性優勢及中國武力投射的侷限，這場戰爭將如何發展…

影／上海勞力士大師賽開打 觀眾干擾比賽 揮外國護照被抬離現場

2025上海勞力士大師賽正賽於大陸十一連假第一天於上海旗忠網球中心正式開打，場上卻發生觀眾因干擾比賽被強制抬離現場。

助旅客找方向 上海虹橋站測「室內導航」

昨日是大陸十一中秋連續假期的第一天，上海高鐵、公路和機場等交通方式都將迎來大量人潮和車流。許多人除了提早在節前出發，各單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。